Проучване на Global Cardiovascular Risk Consortium изучи над 2 милиона души в 39 страни и оцени пет главни модифицируеми рискови фактора - кръвно налягане, липиди (не-HDL холестерол), телесно тегло (BMI), диабет, тютюнопушене - измервани на възраст 50 години. Най-голямото послание на проучването е, че дълголетието е до голяма степен в собствените ни ръце.

Как да го постигнем, коментираме с д-р Али Феник, експерт в поведенческите науки, технологиите и двигател на идеи за по-добро разбиране на човешките взаимоотношения. Д-р Феник е основател и генерален директор на Центъра за приложна бихевиорална наука и технологии. В продължение на над 20 години изучава ума, поведението и механизмите, които движат социалните и лични взаимоотношения.

Каква е същността на емоционалната регулация?

„Емоционалната регулация всъщност е способността ни да бъдем вътре в емоцията, без да ѝ ставаме пленници. Тя е близка до импулсния контрол, но отива по-далеч. Става дума не само за задържане на реакция, а за осъзнаване на това, което се случва в нас, и съзнателен избор как да отговорим. Импулсният контрол често се оказва труден, защото живеем във време на непрестанна стимулация – умът ни е под обстрел от известия, звуци, екрани, социални мрежи, очаквания...“, казва д-р Али Феник пред камерите на „Светът на здравето“.

Според него, когато използваме технологиите осъзнато – за връзка, за учене, за творчество, те могат да бъдат терапевтични. Но когато ги използваме, за да избягаме от себе си, за да притъпим тревожност или скука, те се превръщат в източник на стрес и вътрешна празнота. Той подчертава, че контролът над импулсите може да се тренира подобно на умствен мускул.

Защо често се случва да се самосаботираме?

„В поведенческата икономика има един феномен, наречен хиперболично дисконтиране, което значи, че болката днес се усеща по-силно от болката утре. Затова често отлагаме нещата, които изискват жертва в момента – като спестяването за бъдещето или грижата за здравето. Но ако разберем този механизъм, можем да го използваме съзнателно“, категоричен е д-р Али Феник.

Така той насочва вниманието ни към един прост, но силен принцип: постави наградата след пътя, не преди него. Така тренираме не просто тялото, а волята. А в крайна сметка, качеството на решенията ни е качеството на нашата осъзнатост.

