Не е необходимо да отваряте речника, за да разберете какво е бърнаут или професионално прегаряне. Достатъчно е да си спомните моментите, в които въпреки успехите си в кариерата, въпреки аплодисментите на близки и колеги, отвътре всичко е било объркано. Чувствали сте се изтощени, а неща, които са ви доставяли удоволствие, са започнали да ви тежат и да ви дразнят.

През подобен период преминава и предприемачът Телемо Дечев, който тази седмица е гост в подкаста с Ивайло Везенков. Дечев e успешен бизнесмен с дългогодишен опит в изграждането и развитието на компании в различни сектори. Той е сред хората, които знаят от първо лице какви са предизвикателствата по пътя към успеха и каква е цена.

“Тялото дава много ясни индикации. Сънят става некачествен, събуждаш се изморен, всичко започва да те дразни - нещо много важно. Хора, с които си прекарвал много добре, в един момент започват да те изнервят”, казва Дечев, когато си спомня за първите симптоми на своето прегаряне. И към списъка със симптоми добавя сърцебиене, панически атаки и като цяло - стрес.

Човек може да чувства и апатия

Като цяло Професионалното прегаряне е състояние на физическо, емоционално и психическо изтощение, което настъпва в резултат на продължителен стрес и прекомерна натовареност.

То се проявява, когато човек дълго време се опитва да отговори на високи изисквания – свои или чужди, без да си позволи време за възстановяване.

“Преди да замина за Лондон преди 2013 година, всико беше страхотно, поне в моята глава. Сещам се как вървя в града, чувствам се страхотно и нямам търпение да ходя на работа. За 3 - 4 години всичко това изчезна”, споделя Дечев и се сеща за думите на Самюъл Джонсън: „Когато човек се умори от Лондон, значи е уморен и от живота“.

Изходът от прегарянето

Бърнаутът не е просто умора, а дълбоко изчерпване, което засяга мотивацията, концентрацията и дори чувството за смисъл в работата и живота. Днес, когато продуктивността се възприема като мярка за стойност, темата за прегарянето става все по-актуална и необходима за осъзнаване.

След като осъзнава какво точно се случва, Дечев решава да премине към действия, които да го измъкнат от това състояние.

“Започнах да спортувам, да забавям темпото, да изкарвам време, с хора които ми влияят добре. Прекавах повече време в спокойна среда, без раздразнение. Започнах дори да вървя по-бавно - нещо, което не можех преди”, спомня си той.

Дечев казва, че след като се е прибрал в България, си е дал сметка, че много негови колеги в Лондон са решавали проблемите на прегарянето с алкохол, наркотици или шопинг - все навици и действия, които “правят проблема още по-голям”.

Какво казва науката за бърнаута

Научните изследвания показват, че лечението на бърнаут изисква цялостен подход, насочен както към възстановяване на физиологичния баланс, така и към промяна на начина на мислене и поведение.

Първата стъпка е възстановяването на съня и редовната физическа активност, които нормализират нивата на кортизол и подобряват когнитивните функции. Психотерапията, особено когнитивно-поведенческата, помага на човек да разпознае нереалистичните очаквания, перфекционизма и хроничното чувство за вина, които често стоят зад прегарянето. Социалната подкрепа също играе решаваща роля по-пътя към баланса.

