Менталното здраве на европейците продължава да се влошава, като нивата на стрес и бърнаут достигат исторически максимуми.

Това показват данни от мащабно изследване, проведено в цяла Европа, което рисува тревожна картина на континент, борещ се с нарастваща криза в областта на менталното здраве.

Рекордни нива на бърнаут

Почти 6 от всеки 10 европейци, съобщава, че са изпитва чувство на бърнаут поне веднъж в живота си, често се чувстват на ръба на бърнаут или вече са преживели този синдром.

Снимка: Canva

Особено засегнати са източноевропейските страни. В Полша 70% от хората се чувстват изложени на риск от бърнаут, следвани от Казахстан (68%) и Румъния (67%). Холандия, Сърбия и Белгия отчитат най-висок дял на хора, които вече са преживели бърнаут, съответно 22%, 20% и 19%.

Младите поколения под натиск

Данните разкриват особено тревожна тенденция сред младите. Хората под 25 години (68%) и младите професионалисти на възраст между 25 и 34 години (72%) се чувстват значително по-уязвими от всички останали възрастови групи. Около четвърт от всички анкетирани под 35 години вярват, че са на ръба на бърнаут.

Жените също са значително по-застрашени, 65% от тях съобщават за риск от бърнаут, в сравнение с 53% от мъжете.

Проблемите със съня се задълбочават

С нарастването на стреса идва и влошаване на качеството на съня. Повече от една трета от европейците (35%) се оплакват от лошо качество на съня. Най-зле спят жителите на Обединеното кралство, Франция (по 43%) и Испания (42%).

Снимка: Canva

Как европейците се борят със стреса

За да се справят с нарастващите нива на стрес, европейците прибягват до различни стратегии:

53% се стремят да поддържат здравословна диета.

42% се опитват да спазват режим на сън.

32% насочват излишната си енергия към интензивна физическа активност.

31% използват хранителни добавки за подобряване на настроението.

24% практикуват холистични дейности като йога и пилатес.

22% разчитат на лекарства по предписание.

20% медитират редовно.

Жените се грижат повече за психичното си здраве, 90% от тях практикуват поне една специфична дейност за подобряване на благосъстоянието си.

Експертите предупреждават, че проблемите с психичното здраве се изострят с течение на годините.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.