Ново мащабно изследване разкрива, че жените носят по-висок генетичен риск от развитие на депресия в сравнение с мъжете, съобщава The Guardian

Проучването, публикувано в списание Nature Communications, претендира да е най-голямото генетично изследване досега на половите различия при тежката депресия. То установява 16 генетични варианта, свързани с депресията при жените, срещу само осем при мъжете.

Ключови открития

Изследването, ръководено от Австралийския медицински научноизследователски институт QIMR Berghofer, показва, че голяма част от вариантите, асоциирани с депресията, са общи за двата пола. Въпреки това, при жените се наблюдава "по-висока тежест на генетичния риск, което може да се дължи на специфични за женския пол варианти".

Снимка: Canva

"Вече знаем, че жените имат два пъти по-голяма вероятност да страдат от депресия през живота си в сравнение с мъжете", обяснява д-р Британи Мичъл, старши изследовател в лабораторията по генетична епидемиология на QIMR Berghofer.

"Знаем също, че депресията изглежда много различно от един човек до друг. До сега нямаше много последователни изследвания, които да обяснят защо депресията засяга жените и мъжете по различен начин, включително възможната роля на генетиката."

Методология на изследването

Изследователите са анализирали ДНК от пет международни групи от Австралия, Холандия, САЩ и две от Обединеното кралство. Крайният размер на извадката включва:

130 471 жени и 64 805 мъже с тежка депресия

159 521 жени и 132 185 мъже без диагноза

Връзка с метаболитни симптоми

Изследването установява и по-силни генетични корелации при жените между депресията и метаболитни характеристики като индекс на телесна маса и метаболитен синдром, отколкото при мъжете със същите характеристики.

"Тези генетични различия може да помогнат да обясним защо жените с депресия по-често изпитват метаболитни симптоми, като промени в теглото или променени енергийни нива", коментира д-р Джоди Томас, водещ изследовател в проучването.

Снимка: Canva

Изследването признава, че съществуват различни обяснения за половите различия в депресията, обхващащи поведенчески, екологични и биологични фактори. Сред тях са фактът, че мъжете по-рядко търсят помощ, което води до по-малко диагностицирани случаи, както и факторите на околната среда като по-честата изложеност на жените на сексуално насилие и междуличностно насилие.

Авторите подчертават необходимостта от многостранен подход към разбирането на механизмите на депресията, но предполагат, че ключов компонент на биологичните механизми, залегнали в тези несъответствия, могат да бъдат разликите в генетиката.

Експертно мнение

Проф. Филип Мичъл от Училището по клинична медицина към Университета на Нов Южен Уелс, който не участва в изследването, коментира: "Това много изследване предоставя силни доказателства, че тези разлики в честотата на депресията всъщност може да се дължат на генетични фактори."

Той добави, че откритията не само засилват доказателствата, че различията в процентите на депресия между мъжете и жените може в голяма степен да се дължат на биологични фактори, но и сочат към бъдещата възможност за различни фармакологични лечения на депресията при жените и мъжете.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.