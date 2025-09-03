Сезонна депресия: Защо есента отключва тревожност и умора

Въпреки че септември е месец, в който все още се наслаждаваме приятно време, с намаляването на деня или понижаване на температурите, много хора се чувстват по-бавни, потиснати или дори претоварени.

Тази промяна в емоционалното благополучие често е свързана със сезонно афективно разстройство (САР) – форма на депресия, която обикновено се появява през есенните и зимните месеци.

Макар че е нормално да изпитвате подобни спадове в настроението, за някои тези чувства стават по-силни и постоянни. Настъпващите промени могат да окажат сериозно влияние върху психичното ви здраве. Експерти дават своите съвети как да откриете проблемите рано, за да можете да потърсите лечение, за да възстановите психичното си благополучие, в случай че то се влоши, информира изданието MidlandHealth.

Какво е сезонно афективно разстройство (САР)

Сезонното афективно разстройство (САР) е вид депресия, предизвикана от промяна в сезоните. Обикновено настъпва с началото на есента. Тази сезонна депресия се влошава в края на есента или началото на зимата.

Смята се, че се предизвиква от комбинация от намалена дневна светлина, промени във времето и естествено намаляване на излагането на слънчева светлина, което може да наруши вътрешния часовник на тялото ви и да доведе до химичен дисбаланс в мозъка.

Симптоми на сезонното афективно разстройство

Част от симптомите на сезонното афективно разстройство включват:

Продължително лошо настроение: Чувство на тъга, безнадеждност или липса на мотивация през по-голямата част от деня.

Умора и ниска енергия: Чувство на умора, дори след пълноценен нощен сън.

Промени в апетита: Желание за въглехидрати и сладкиши, което може да доведе до наддаване на тегло.

Нарушения на съня: Прекалена сънливост или трудно събуждане сутрин.

Загуба на интерес: Загуба на интерес към дейности, на които някога сте се радвали.

Снимка: iStock

Затруднена концентрация: Трудности с фокусирането или изпълнението на задачи.

Социална изолираност: Избягване на социални взаимодействия и прекарване на повече време сами.

Важно е да се разбере, че тези симптоми не са просто резултат от чувство на „потиснатост“ заради времето. Ако те значително влияят на ежедневието ви, може да се сблъсквате със СТР и подкрепа от лекар може да е от полза.

Причини за сезонното афективно разстройство

Точната причина за САР не е напълно изяснена, но се смята, че няколко фактора допринасят за състоянието:

Намалено излагане на слънчева светлина

Слънчевата светлина помага за регулиране на циркадните ни ритми и повишава производството на серотонин, хормонът, който влияе на настроението. По-малко слънчева светлина през есента и зимата може да наруши тези естествени процеси, което води до чувство на депресия.

Дисбаланс на мелатонина

Промяната в нивата на светлина през есента и зимата може също да повлияе на производството на мелатонин в организма, хормонът, отговорен за регулирането на съня. Излишъкът на мелатонин може да накара хората да се чувстват летаргични и уморени.

Дефицит на витамин D

С по-малко дневни часове е обичайно да имаме по-ниски нива на витамин D, което може да повлияе на настроението и енергийните нива.

Трябва ли да посетите лекар, ако страдате от сезонно афективно разстройство?

Нормално е да имате дни, в които се чувствате потиснати. Но ако се чувствате потиснати в продължение на дни и не можете да се мотивирате да извършвате дейности, които обикновено ви харесват, посетете вашия лекар.

Снимка: iStock

Това е особено важно, ако има промяна в моделите ви на сън и апетит, употребявате алкохол за утеха или релаксация или се чувствате безнадеждно.

Ако чувствате, че не се справяте добре със симптомите на състоянието, лекар може да ви помогне с оценка на вашето състояние и да ви даде професионални съвети за лечение.

Лечение на сезонно афективно разстройство

Вариантите за лечение може да включват:

Светлинна терапия: Терапията с ярка светлина, използваща специална лампа, може да помогне за лечението на САР.

Когнитивно-поведенческа терапия: Вид разговорна терапия. Изследванията показват, че тя ефективно лекува САР, като води до най-дълготрайните ефекти от всеки лечебен подход.

Антидепресанти: Понякога лекарите препоръчват лекарства за депресия, самостоятелно или със светлинна терапия.

Прекарването на време на открито: Повече слънчева светлина може да помогне за подобряване на симптомите ви. Опитайте се да излизате през деня. Също така, увеличете количеството слънчева светлина, което влиза във вашия дом или офис.

Редовни упражнения: Физическата активност естествено подобрява настроението. Упражненията повишават ендорфините и серотонина, което може да помогне за облекчаване на чувството на депресия и тревожност. Дори умерените упражнения, като ходене или лека йога, могат да окажат значително влияние върху психичното ви здраве.

Витамин D: Хранителна добавка с витамин D може да помогне за подобряване на симптомите ви. Говорете с вашия лекар, преди да започнете тази добавка.

Често задавани въпроси

Мога ли да предотвратя сезонното афективно разстройство?

Може да не успеете да предотвратите първия епизод на САР. Но след като вашият лекар ви диагностицира, можете да предприемете стъпки за по-добро управление или дори предотвратяване на повторната му поява.

Кога да посетя лекар относно сезонно афективно разстройство?

Ако смятате, че имате симптоми на сезонна депресия или друго разстройство на настроението, консултирайте се с вашия лекар.

Как да предотвратя сезонното афективно разстройство?

Част от възможностите за евентуално предотвратяване на сезонното афективно разстройства включват – повече дневна светлина, питателна храна (въпреки че тялото ви може да жадува за сладки храни), повече упражнения и физическа активност, повече социална дейност

Може ли да бъдат облекчени симптомите на сезонното афективно разстройство?

Ако получите правилната диагноза и комбинация от лечения, може да настъпи облекчение на симптомите. Консултация с лекар ще установи кое лечение е най-подходящо за вас.

Може ли сезонното афективно разстройство да се завърне?

Хората, които са предразположени към сезонно афективно разстройство, могат да го получават всяка година, но можете да предприемете стъпки за предотвратяване или намаляване на симптомите.