Кожата е най-големият орган в човешкото тяло и първата защита срещу външната среда. Тя реагира чувствително на всяко вътрешно и външно изменение, от хормонални промени до продължително излагане на слънце. Един от сигналите, които често се подценяват, са тъмните петна по кожата, познати като хиперпигментация.

Как се появява хиперпигментацията, кои хора са по-уязвими и какво всъщност означава повишената активност на меланоцитите? И най-важното, какво можем да направим, за да я предотвратим или лекуваме ефективно?

Темата коментира дерматолога д-р Ирина Шаркова в „Подкаст за здраве“, внасяйки яснота и представяйки научно обосновани съвети за здравa, гладка и защитена кожа.

Какво представлява хиперпигментацията?

Хиперпигментацията е често срещано кожно състояние, при което определени участъци потъмняват в резултат на свръхпроизводство на меланин, естественият пигмент, който определя цвета на кожата. Потъмнелите зони могат да бъдат кафяви, черни, сивкави, червени или розови и да се проявяват като отделни петна или по-големи участъци. Сред най-разпознаваемите форми са т.нар. слънчеви петна, старчески петна или лентигини.

Хиперпигментацията може да се развие при хора от всяка раса и етническа група. Причините са разнообразни: от генетична предразположеност и хормонални промени (например по време на пубертет или бременност), до възпаления и травми на кожата, водещи до поствъзпалителна хиперпигментация. Състоянието може да бъде провокирано и от заболявания като болест на Адисон или нарушения на щитовидната жлеза, дефицит на витамини (B12, фолиева киселина), както и от прием на определени медикаменти, включително хормонални контрацептиви и лекарства, повишаващи фоточувствителността. Най-честият външен фактор остава слънчевата радиация, която води до т.нар. слънчеви лентигини.

Освен самото потъмняване на кожата, хиперпигментацията обикновено не предизвиква други симптоми. Ако обаче петната са придружени от болка, сърбеж или промяна във вида им, е важно да се потърси консултация с дерматолог.

Кои фактори са отговорни за развитието на хиперпигментация?

„Те са както генетични, така и външни. Хора, които имат по-тъмен фототип, трети, четвърти, пети, имат по-висока активност на меланоцитите“, обяснява д-р Шаркова.

Тези, които живеят в географска ширина с по-интензивно слънцегреене, на практика са с по-тъмна пигментация на кожата, но имат и по-голям риск да създадат петна.

Външните фактори като слънчевото увреждане и хроничното излагане на слънце без слънцезащита водят до оксидативен стрес в кожата, който провокира увеличаване на броя на меланоцитите или повишаване на активността им.

Поради тази причина при млади пациенти няма хиперпигментация и петна, но с напредване на възрастта, те започват да стават все повече, обхващат все по-голям диаметър, а цветът им варира в различен интензитет. Хормоналните фактори и възпалението също могат да провокират развитие на състоянието.

Какво е лечението на хиперпигментацията?

„За нас като дерматолози е много важно да установим вида на пигментацията, за да можем да я излекуваме, тъй като различните пигментации имат различна дълбочина на разположение на пигмента меланин“, коментира д-р Шаркова.

При наличие на хормонално обусловена хиперпигментация, третирането се осъществява доста по-трудно, защото лекарите първоначално трябва да подобрят хормоналното състояние на пациента, а след това да се погрижат за настъпилата хиперпигментация.

Колко важна е добрата хидратация за кожата?

Водата допринася за отделянето на токсините от тялото и подобрява състоянието на екстрацелуларния матрикс. За възрастните е препоръчително да се приемат поне литър и половина вода на ден, за да е възможно редуцирането на оксидативния стрес и изхвърлянето на непотребните вредни вещества.

Тези токсини допринасят както за образуването на пигментни петна, така и за стареенето на кожата.

Вредна ли е слънчевата светлина за кожата?

Слънчевата светлина има важни ползи за организма, но прекомерното излагане може да доведе до увреждане на кожата и очите. Затова дерматолозите подчертават необходимостта от контролирано и защитено излагане на слънце. Най-ефективните методи за превенция включват:

носене на слънчеви очила с UV защита ;

използване на широкополи шапки или други защитни аксесоари ;

ежедневно нанасяне на слънцезащитен продукт , който предпазва кожата от UVA и UVB лъчи.

Особено важно е очилата да бъдат с доказана UV филтрация, тъй като те предпазват фоточувствителните клетки в ретината от увреждане. Поддържането на добра слънцезащита позволява да се наслаждаваме на слънчевите лъчи по безопасен начин, като съхраняваме здравето и красотата на кожата.

Цялото интервю с д-р Ирина Шаркова пред д-р Неделя Щонова гледайте във видеото.