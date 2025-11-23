В последните години смарт часовниците и другите носими устройства се превръщат във важна част от начина, по който следим здравето си.

Те измерват пулс, сатурация, ритъм на сърцето, активност и сън, а при някои модели, дори записват електрокардиограма. Все повече пациенти разчитат на тези данни, за да наблюдават хронични състояния или да реагират навреме при промени в здравните показатели.

Един от тях е Ник Макданиел,от Сан Франциско, млад мъж със суправентрикуларна тахикардия (SVT), който открива, че умният часовник може да бъде ценен помощник при управление на състоянието му.

Как носимите технологии се грижат за здравето ни?

„Използвам умен часовник, за да следя здравето си. Основната причина да започна да го използвам е, че имам състояние, известно като суправентрикуларна тахикардия, или накратко SVT“, споделя Ник Макданиел пред Кристина Василева.

SVT е състояние, при което в горните камери на сърцето възниква анормален електрически импулс, който кара сърцето да бие много по-бързо – често над 150–200 удара в минута.

„Понякога това състояние продължаваше доста дълго – най-дългият епизод, който съм имал, беше около 40 минути. Поради това посещавах кардиолог и ми поставяха преносими ЕКГ устройства, за да следят състоянието ми. Но те винаги бяха неудобни и трудни за използване“, припомня си той.

Тогава се сдобива с умен часовник с вградена функция за електрокардиограма. Така при всеки следващ епизод може да записва данните и да ги споделя със своя кардиолог.

„В момента използвам часовника основно, за да следя общото си здравословно състояние. В началото обаче употребата му донесе и някои негативи – когато започнах да проследявам всички показатели, се вманиачавах по числата, особено при стойностите, които се смятат за „здравословни“ или референтни. Често се притеснявах доста, ако не се придържах към тях“, казва Ник.

С времето осъзнава, че един малък часовник не може да обхване всичко, което прави човека здрав. Поради тази причина сега просто използвам часовника, за да записва информацията, и ако нещо го притеснява, се консултира със своя лекар.

