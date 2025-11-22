Aлергията не е просто реакция, тя е имунологичен спомен, отпечатан в клетките ни. Специални В-клетки буквално „помнят“ алергичните реакции. И когато можем да препрограмираме тази памет, правим скок от лечението към превенцията.

Именно на тази визия е посветен нашият проект „Живей без алергии“. Мисия, която обединява лекари, учени и пациенти, за да превърнем знанието в практика, профилактиката – в култура на живот.

В миналия епизод на „Живей без алергии“ ви запознахме с Адриян, който е на 13 години, но проявява алергични симптоми от малък. За да се установи кой е най-правилният подход за подобряване качеството на живот на момчето, му беше приложена молекулярна диагностика.

Как протича диагностицирането?

Разширеният кръвен тест анализира едновременно 295 алергена, като изследва както алергенни екстракти, така и специфични молекули. Използва микрочипова технология за измерване на антителата. Прецизната диагностика обаче не е достатъчна.

Резултатите следва да бъдат разчетени от специалист – алерголог. Едва след задълбочен анализ на клиничните симптоми на Адриян, Доц. Анна Валериева коментира резултатите от Алекс 2 теста.

„Този тест е изключително задълбочен. Това е един от методите в алергологията, които използваме, и той е много комплексен, защото ни позволява да направим оценка на сенсибилизациите на пациента спрямо отделните молекули на всеки конкретен алерген“, коментира специалистът.

Какво още трябва да знаем за алергичните реакции?

Понякога симптоми като сърбеж в устата и гърлото, подуване на езика и др., които наподобяват хранителна алергия, са резултат от кръстосаната реактивност на човек с поленова алергия при консумация на някои специфични плодове и зеленчуци. Затова има риск от погрешно диагностициране при неособено прецизно тестуване.

Също така интересни са случаите на т.нар. термостабилни или термолабилни алергени. Тогава един пациент може да прояви чувствителност към конкретен хранителен алерген, но само в суровия му вид. Т.е. при термична обработка не съществува никакъв риск при консумация.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!