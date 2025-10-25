Алергиите са нарастващ глобален проблем, към който ние не оставаме безучастни. Във всички случаи, независимо от силата на симптомите, като кихане, хрема, обриви или сърбеж, алергичната реакция намалява многократно качеството на живот на всеки засегнат.

Тийнейджъри с хранителни алергии са два пъти по-склонни да бъдат тормозени в училище. Повече от една четвърт от родителите споделят, че техните деца не участват в лагери и забавления сред природата, именно заради алергиите си.

Една от големите трудности в търсене на решение за справяне с алергиите е поставянето на точна диагноза и определяне на конкретния алергенен причинител.

Адриан е на 13 години и още от малък проявява симптоми на алергия.

„Срещат се все повече инхалаторни алергии сред малките ни пациенти, от друга страна млякото винаги е доминиращ алерген сред тях“, заявява доц. д-р Таня Кадийска, дм, която е ръководител на сектор „Нутригенетика“ в столична лаборатория.

Доказването на алергията в лабораторни условия се осъществява чрез специален кръвен тест. „Комбинираният тест за алергии ALEX е мултиплексен инвитро тест за 295 алергени“, обяснява Ирена Богданова, молекулярен биолог. Той се използва за измерване на общите и специфични антитела към хранителни и инхалаторни алергени.

След получаването на резултатите страдащите от алергия могат да получат изключително детайлна информация за състоянието си.

