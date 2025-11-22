Като директор на Катедра по офталмология в Университета, проф. Джошар обучава младите лекари не само на техника и прецизност, а на доброта, визия и човечност.

Зрението е най-финото ни сетиво. То ни свързва със света, с лицата, които обичаме, със спомените, които пазим. Днес над два милиарда души по света живеят с нарушения в зрението, а поне половината от тези случаи могат да бъдат предотвратени.

Катаракта, глаукома, дегенерация на макулата, диабетна ретинопатия, синдром на сухото око – тихи епидемии на нашето време. Да опазиш зрението означава да съхраниш идентичността, свободата и достойнството си. Професор Бану Джошар е възстановила зрението на хиляди пациенти.

Какво е да си до човек, който вижда света ясно – сякаш за първи път?

„Усещането е страхотно, наистина. Когато някой отново вижда ясно след известно време, това е момент на голяма радост. И освен това е станало чрез моите ръце. Но знам, че за това допринасят също знанията и вярата на пациента, че ще вижда отново“, казва проф. Джошар.

Проф. Джошар е работила към Съвета за роговични трансплантации и е ръководила очни банки.

Какви са нуждите и надеждите в тази област днес?

„За съжаление, имаме нужда от много роговици, но нямаме достатъчно донори. Особено в по-малко развитите части от света. Много хора живеят в слепота заради проблеми с роговицата. А роговичната слепота всъщност може лесно да бъде излекувана с трансплантация на роговица. Те обаче нямат достъп до трансплантация на роговица и това е много тъжно. Но винаги има надежда“, откровен е специалистът.

Кои са рисковите фактори за загуба на зрение?

„Ако говорим за проблеми с роговицата, има например едно заболяване, наречено кератоконус. Това е изтъняване на роговицата и е прогресивно заболяване. Започва по време на пубертета. Ако диагностицираме това заболяване в ранен етап, има лечение, наречено крослинкинг. Ако диагностицираме рано и приложим това лечение, заболяването няма да прогресира“, коментира проф. Джошар.

И допълва: „Но ако не го направим, заболяването прогресира все повече и повече. В крайна сметка пациентът губи зрение и е необходима трансплантация на роговица. Това е предотвратимо“.

Лазерната корекция на зрението променя живота на милиони. Каква е науката зад съвременните методи и каква е философията на тази медицина?

„Лазерната корекция на зрението е една от основните области, в които работя. И тук, в тази болница, разполагаме с авангардни технологии. Под авангардни технологии имам предвид, че бихме могли да правим FEMTO-LASIK процедури, транс PRK и лентикуларна хирургия“, казва проф. Бану Джошар.

