Очите са прозорец към света. Портал, през който съзерцаваме цветовете и нюансите на обкръжаващата ни среда. Огромна част от възприятията ни за света се дължат именно на зрителния анализатор. Ето защо грижата за зрението трябва да бъде наш главен приоритет.

Какви са съвременните постижения в офталмологията и необятните възможности, които предлагат, коментираме със специалния ни гост в „Подкаст за здраве“.

Коя е проф. Бану Джошар?

Тя е водещ офталмохирург, преподавател, визионер и международен авторитет, чиито принос надхвърля пределите на Турция и се вписва в глобалната медицина със златни букви.

Снимка: bTV Media Group

Завършва висшето си медицинско образование в Анкара, след което специализира офталмология във Филаделфия. Професор по офталмология е от 2014 г. и е директор на катедрата по офталмология в университетската болница „Аджъбадем“ и работи в болница „Аджъбадем Маслак“ в Истанбул.

Тя е един от водещите специалисти по корекция на зрението в Турция и е извършила над 10 000 операции за корекция на зрението. Автор е на повече от 130 научни публикации, над 22 глави в учебници, член е на Научния съвет към Министерството на здравеопазването на Турция по трансплантация на роговица.

„Зрението не е само оптика. То ни свързва с красотата, с лицата, които обичаме, със спомените ни. И когато възстановяваме зрението, ние възстановяваме не само способността човека да вижда. Възстановяваме и достойнството на този човек, възстановяваме неговата независимост“, заявява в „Подкаст за здраве“ проф. Бану Джошар.

По думите ѝ, в медицината не става въпрос само за знания, а и за емоции. „Когато разбирам пациента по-добре, тогава мога да преценя по-правилно кое би било по-полезно за него“, категорична е тя.

Какви са нуждите и надеждите при трансплантацията на роговици днес?

Много хора живеят в слепота заради проблеми с роговицата. А роговичната слепота всъщност може лесно да бъде излекувана с трансплантация на роговица.

„За съжаление, имаме нужда от много роговици, но нямаме достатъчно донори. Особено в по-малко развитите части от света“, констатира проф. Джошар.

Снимка: bTV Media Group

Има много постижения, свързани с разработката на изкуствени роговици като трансплантации на лимбални стволови клетки, култури, биоинженерство. „При нас прилагаме също и ламеларни техники, на слоеве от роговицата. Този вид корнеална хирургия е много по-малко инвазивна от проникващите техники“, казва специалистът.

Кои са рисковите фактори за загуба на зрение?

„Ако говорим за проблеми с роговицата, има например едно заболяване, наречено кератоконус. Това е изтъняване на роговицата и е прогресивно заболяване. Започва по време на пубертета. Ако диагностицираме това заболяване в ранен етап, има лечение, наречено крослинкинг. Ако диагностицираме рано и приложим това лечение, заболяването няма да прогресира“, коментира проф. Джошар.

Има и толкова много други примери – например инфекциите на роговицата. Ако се диагностицират рано, ако се лекуват правилно, те не могат да завършат със загуба на зрение.

Но ако не се лекуват навреме, роговицата губи прозрачност и крайният резултат е слепота.

Какви хоризонти разкрива бъдещето?

„Лазерната корекция на зрението е една от основните области, в които работя. И тук, в тази болница, разполагаме с авангардни технологии. Под авангардни технологии имам предвид, че бихме могли да правим FEMTO-LASIK процедури, транс PRK и лентикуларна хирургия“, разказва проф. Бану Джошар.

Според нея лазерната корекция на зрението не е трудна. Това е кратка операция, трае само 15 минути. Но изборът на точните пациенти е много важен. „Ако направим това правилно, крайният резултат ще бъде много задоволителен“, сигурен е експертът.

Цялото интервю с проф. Бану Джошар пред д-р Неделя Щонова гледайте във видеото.