Когато в едно семейство се появи бебе, неговите очи озаряват целия дом. Вкъщи можем да внимаваме дали детето проследява с поглед движещи се предмети и дали фиксира тези, разположени на близко разстояние, след като е навършило поне месец.

Първият профилактичен преглед е препоръчителен след навършването на година. Можем да го повторим на 3, 5 и 7 години, а след това е добре да се провежда поне веднъж годишно, особено в днешно време, когато употребата на екранни устройства и последиците от нея могат да се сравнят с пандемия. Затова здравословните навици, на които учим децата си отрано, трябва да включват практики за благосъстояние на очите.

Превенцията е в ежедневните действия. Например на всеки двадесет минути – двадесет секунди поглед в далечината. Проста техника, която отпуска очните мускули и предпазва от преумора. Важно е детето да чете при добро осветление, седнало изправено и на разстояние поне тридесет сантиметра от книгата или екрана. Свежият въздух и играта навън също са добри приятели на очите, естествената дневна светлина подпомага правилното развитие на зрението.

Друг важен фактор, който оказва много положително въздействие върху очното здраве и на деца, и на възрастни, се оказва спортът. Физическата активност може да има неподозирани защитни ефекти като намаляване на очното налягане и риска от

глаукома. Нашата проактивност може да бъде решаваща. Защото зрението е дар, а запазването му – избор.

