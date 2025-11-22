Вървим „По стъпките на Хипократ“ заедно с д-р Доника Везирска, специализант по неврохирургия.

Тя има редица научни постижения, а резултат от неуморния ѝ труд е спечелената стипендия за Европейската магистърска програма по васкуларна и ендоваскуларна неврохирургия и в момента ѝ предстои обучение във Франция, където ще придобие опит, който да пренесе на родна почва.

Д-р Доника Везирска завършва медицина в Медицински университет – София през 2024 г. Веднага след това се посвещава на голямата си страст неврохирургията.

Защо избира да специализира неврохирургия?

„Откакто знам, че това е възможна професия, откакто знам какво значи неврохирург, искам да се занимавам само с това. Винаги съм искала да се занимавам само с това и всъщност, ако може да се каже някакъв момент или нещо, с което да съм се, задълбочила много ми хареса една книга на един детски неврохирург, американски, Бен Карсън. Казва се „Надарени ръце“.

И той описва професионалния си път, описва някои от случаите, които е имал, включително разделяне на сиамски близнаци, това ми се стори най-авангардното нещо, което човек може да прави“, споделя младата надежда на неврохирургията.

През какво преминава преди да започне да специализира?

Д-р Везирска е била операционен санитар, технически сътрудник, инструментатор, доброволец преди да започне да специализира.

„Моят дълъг път до специализацията беше чисто и просто необходим, т.е. на мен не е имало кой да ми даде нещата наготово и аз много се радвам за това всъщност, защото това, което аз имам, е плод на моя труд, на това, което аз съм се борила да направя или да постигна“, казва тя.

Убедена е, че иска да остане в България

„Нещото, което бих променила в здравната система в България е нещо, което видях как става в други страни, в които съм била на стажове, на по-дълги престои – всъщност там доста се говори с пациента, т.е. има една комуникация, която тук доста често липсва и може да се окаже така че ти си си свършил работата, но пациентът не знае какво точно е станало“, категорична е д-р Везирска.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

