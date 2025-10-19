В днешното издание на авторския проект на д-р Даниел Ангелов – „По стъпките на Хипократ“, ще ви срещнем с Пламен Пенчев – отдаден студент по медицина, който противно на огромните трудности, с които се сблъсква в миналото, не се отказва от мечтата си. И я материализира в наука и любов, дарявайки надежда на своите бъдещи пациенти.

Пламен Пенчев е роден в Шумен. Завършва там средното си образование и после се отдава на голямата си мечта – медицината. Днес е на прага да завърши медицинското си образование. Автор е на повече от 40 научни публикации, а портите на световните клиники са широко отворени за него. Но съдбата невинаги е била толкова благосклонна към него.

Каква е неговата история?

„През гимназията преживях наистина лош период, поради това, че след като моята баба почина, баща ми започна много да пие алкохол. Страшно много пиеше и майка ми ни напусна в края на седми клас“, откровен е Пламен Пенчев.

Така още в крехка възраст настоящата млада надежда на медицината се сблъсква със суровата реалност. И открива, че спасението се крие в мечтите и усърдната работа, която води до реализирането им. „Аз работех от 9-ти клас на автомивки, до 12-ти клас миех и прозорци, през лятото работех на морски курорти като барман, като сервитьор, за да събера пари. За съжаление, през този петгодишен период моята майка не ме потърси, нямах досег с нея“, продължава разказа си той.

„Всичко това изгради моя характер. Направи ме по-силен. Даде ми надеждата, че искам аз някой ден да изляза от цялата тази тиня и да стана по-добър човек и някой ден да дам на моите деца това, което аз не получих – едно сплотено семейство, грижа, любов и т.н.“, откровен е младежът.

Но Пламен вече отдавна е напуснал тинята и се движи по много по-светъл път – този на науката. Мечтае да бъде неврохирург – още от прекрачването на университетския праг.

„Разбрах, че Пламен е доста различен, има желание да учи не само по невроанатомия, за да знае структурите на човешкия мозък, но има и доста клинични интереси, насочени към неврохирургията, които с познанията му върху нормалната анатомия биха довели до една успешна кариера“, казва един от менторите му – д-р Петър-Преслав Петров, който е асистент по анатомия, хистология и ембриология.

Пламен има впечатляваща научна кариера. Когато говорим за анализите, които публикува в престижни медицински журнали, често използваме думи като „първият в света“ и „най-мащабният“.

„От всичките ми метаанализи, които до момента съм публикувал и те са 5, като първи автор, от всичките ми статии, най-важната за мен лично е тази за връзката, асоциацията между психичното здраве и нелекуваните, неруптурирали интракраниални аневризми“, казва студентът. „Ние установихме, че тези пациенти, които са с нелекувани, неруптурирали мозъчни аневризми страдат от повишена тревожност и намалено качество на живот в сравнение с контролната група“, обяснява Пламен Пенчев.

