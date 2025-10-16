Прогнозата за 2025 г. година е, че в България страдащите от алергия ще достигнат стряскащите 50%.

Но какво всъщност представлява алергията? Защо нашият имунен отговор до такава степен се влошава спрямо нормални дразнители от околната среда? Тези и още много други въпроси ще коментираме в компанията на специалния ни гост в „Подкаст за здраве“:

Графиня Ангелика Волфскийл фон Райхенберг е натуропат с над 30 години опит, автор на книги и ръководител на специализираното обучение по биохимия на д-р Шуслер, към Свободния съюз на натуропатите в Германия. Тя е вицепрезидент на Биохимичен съюз в Германия.

Снимка: bTV Media Group

Защо се увеличава честотата на алергиите?

„Хората живеят в неестествена среда, много се отличава от тази преди 100 години“, каза в „Подкаст за здраве“ Графиня Ангелика Волфскийл фон Райхенберг.

По думите ѝ, многобройните дразнители от околната среда могат да накарат имунната ни система и бактериите от нашата микробиота да реагират екстремно и неадекватно. Така се развиват симптоми, насочващи към алергия, но всъщност е възможно това да не е типичната алергия.

С какви симптоми се проявява алергичната реакция?

„В повечето случаи има една симптоматика, която наричаме алергична, тя може да бъде от страна на горните дихателни пътища, може да бъде бистра, продължителна хрема, може да бъде синузит, може да бъде симптоматика от страна на стомашно-чревния тракт“, подчертава експертът.

Снимка: bTV Media Group

„Може да бъде кожна симптоматика, тип атопична. В повечето случаи лекарите реагират симптоматично, повлияват върху симптомите и рядко правят задълбочена диагностика, лабораторна и анамнестична, която би дала възможност да се разбере това алергия ли е според съвременните представи за алергичното възпаление или е нещо друго“, добавя още тя.

Какво представлява синдромът на неспецифичната мастоцитна активация?

„Мастоцитите са клетки, които участват във веригата на алергичното възпаление. Но през последните години много изследвания показват, че те могат спонтанно да се активират, без това да бъде истинската верига на алергията, като съответно могат да изхвърлят над 200 различни медиатори“, казва Графиня Ангелика Волфскийл фон Райхенберг.

По думите ѝ в този случай традиционното медикаментозно лечение може да подобри временно състоянието, но не и да го излекува.

„В тази сложна ситуация можем да подпомогнем организма си с минерали. Калциум фосфорикум е минерална сол, способна да подобри разграждането на хистамина в нашия организъм, превръщането му в неактивен продукт и извеждането особено в комбинация с калциум сулфурикум, която пречиства междуклетъчното пространство“, убедена е тя.

Също така споделя, че е препоръчително ограничаването на продуктите от краве мляко, както и да бъдем внимателни с консумацията на сурови храни, ако храносмилателната ни система не ги понася добре.

Цялото интервю с Графиня Ангелика Волфскийл фон Райхенберг пред Ралица Стефанова гледайте във видеото.