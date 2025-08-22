Козето мляко и кедровите ядки трябва да получат задължителни предупредителни етикети за алергии, твърдят европейски експерти в ново проучване, публикувано в списанието Clinical & Experimental Allergy.

Изследването сочи, че алергичните реакции към тези и други храни се случват достатъчно често, за да наложат преразглеждане на сегашния списък с 14-те основни алергена, съобщава BBC.

Нови данни за растящи алергични реакции

Водещият изследовател д-р Доминик Сабуро-Леклерк от Allergy Vigilance Network анализира близо 3000 случая на анафилаксия в Европа между 2002 и 2023 година. От тях 413 случая, включително два смъртни, са причинени от осем новопоявили се хранителни алергии.

„Доказателствата за увеличени реакции към по-широк спектър от храни сочат, че е време да се преразгледа списъкът с храни със задължителни етикети“, заяви д-р Сабуро-Леклерк.

Четирите нови алергена с най-висок риск

Въз основа на честотата, тежестта и потенциала за скрита експозиция, изследователите определиха четирите най-проблемни нови алергена:

Снимка: Canva

Козе и овче мляко - често присъства в специализирани млечни продукти

Елда - използва се в здравословни храни и безглутенови продукти

Грах и леща - протеинът от грах се добавя все по-често в различни храни

Кедрови ядки - популярни в средиземноморската кухня и здравословното хранене

Други нови алергени под наблюдение включват алфа-гал (в червеното месо), киви, пчелни продукти и ябълки.

Настоящото законодателство в България и ЕС

В момента българското и европейското законодателство изисква задължително етикетиране на 14 основни алергена:

Зърнени култури с глутен (пшеница, ръж, ечемик, овес)

Ракообразни, яйца, риба

Фъстъци, соя, мляко

Ядки (бадеми, лешници, орехи и др.)

Целина, горчица, сусам

Серен диоксид и сулфити

Лупин и мекотели

Съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2011, тези алергени трябва да бъдат ясно посочени с различен шрифт или цвят на етикетите на предварително опакованите храни.

Скрити рискове в ежедневието

Особено тревожен е фактът, че протеинът от грах се добавя все по-често в широка гама от храни, включително в продукти, където не се очаква да присъства. Това увеличава риска от неочаквана експозиция при хора с алергии.

Снимка: Thinkstock/ Guliver Photos

„Градинският грах не е един от 14-те алергена, които понастоящем се изисква по закон да бъдат посочени, но протеинът от градински грах все по-често се добавя към широка гама от храни“, обясни Симоне Майлс от благотворителната организация Allergy UK.

Какво представляват хранителните алергии

Хранителните алергии възникват, когато имунната система погрешно разпознава безвредни протеини като опасни и реагира с освобождаване на хистамин и други възпалителни вещества. Това може да доведе до различни симптоми:

Леки симптоми:

Сърбеж и обрив по кожата

Коремна болка и диария

Кихане и хрема

Тежки симптоми:

Подуване на устните и гърлото

Затруднено дишане

Спад на кръвното налягане

Анафилактичен шок

Снимка: Canva

Препоръки за потребителите

Агенцията по хранителни стандарти и Allergy UK препоръчват:

Винаги да проверявате етикетите внимателно.

Да говорите открито за алергиите си в ресторанти.

Да внимавате с продукти от онлайн платформи и социални мрежи, където етикетирането може да е неточно.

Хората с тежки алергии да носят автоинжектор с адреналин.

Призив за промени

Организацията Allergy UK призовава за пълно етикетиране на съставките на всички хранителни продукти и следи от новопоявилите се алергени. Експертите подчертават, че бързото разпознаване и лечение на алергичните реакции може да спаси живот.

„Анафилаксията е потенциално животозастрашаваща алергична реакция, която представлява спешен медицински случай“, предупреждават специалистите.

Очаква се Европейската комисия да разгледа препоръките за разширяване на списъка с задължително декларирани алергени в близко бъдеще, което би могло да подобри значително безопасността на милиони европейци с хранителни алергии.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.