Метаболитният синдром не е само диагноза, а огледало на нашия начин на живот, на ритъма ни, на това как се грижим за себе си. През почти целия си съзнателен живот 37-годишната Юлия Андонова се е борила с излишни килограми. Чувството, че е различна, винаги е било неин спътник както у дома, така и в училище.

Каква е нейната история?

„Аз помня как може би бях на 22-23 години, когато в един момент кантарът вече минаваше 100 килограма. Не осъзнавах много добре какво означава това“, откровена е младата жена. Така попада в омагьосания кръг на употреба на различни средства, които обещават бързо отслабване.

Уж магическите методи не са единственото, което е изпробвала до момента. Отдавна тя активно се занимава с кондиционни тренировки и упражнения с тежести, прилагайки и здравословен хранителен режим.

На практика спазва всички формули за успех, които различните лекари ѝ препоръчват. Но въпреки това и въпреки голямата ѝ прикриваща вътрешните терзания усмивка и здравето, и самочувствието ѝ продължават да се влошават драстично.

„Започвах да не мога да ходя в планините, където обичам, сърцето ми се влоши, доста често имах хипертонични кризи. Имаше месеци, в които по 2-3-4 дни не можех да изляза от вкъщи, защото кръвното ми беше високо“, признава Юлия. Развива и инсулинова резистентност.

Затворена е в омагьосан кръг, без да подозира за метаболитните си нарушения, докато най-накрая не среща високо ниво на разбиране и емпатия в лицето на настоящите си лекари, сред които – д-р Антонина Герганова, проф. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, доц. д-р Светлин Цонев, д-р Гергана Иванова и доц. д-р Константин Гроздев. С насоки и подкрепа от тях малко по-късно решава да предприеме и последната останала стъпка – метаболитна хирургична интервенция.

Гледайте видеото, за да разберете как завършва историята ѝ.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!