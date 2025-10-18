Живеем във време, когато най-тихата, но най-опасна пандемия не е вирус, а метаболитният синдром.

Метаболизмът не е просто уравнение на калории. Той е симфония от микроби в червата ни, от хормоните на съня, от часовника в мозъка, който диктува кога ядем и кога почиваме. Всяка клетка носи свой ритъм.

И когато този ритъм се наруши – настъпва хаос. Когато го възстановим – възниква здраве. Това е истината, която търсим – ние не сме жертви на гени или съдба.

Ние сме диригенти на собствената си биология.

На това мнение е и проф. Паоло Сбрача.

„Трябва да призная, че в момента живеем в един наистина революционен период по отношение на възможността за лечение на пациенти, страдащи от затлъстяване, благодарение на невероятния напредък във фармакотерапията, за който преди няколко години дори не можеше да се помисли“, казва проф. Сбрача.

И допълва: „По мое мнение след 10 години ще имаме 20 или 30 различни лекарства – подобни, но и различни, с различни начини на прием – инжекционно, перорално и т.н., които ще могат да се адаптират към отделния пациент. Така ще можем най-после да вършим работата си по-добре, защото ще можем да персонализираме терапията“.

Ако трябва да оставим едно послание, то е следното - истината за метаболитните проблеми не е в една тайна формула.

Тя е в интеграцията между наука и човечност, между лекарства и навици, между личен избор и обществена среда. Време е да мислим не само за лечение на болестта, а за създаване на култура на метаболитна устойчивост. Защото, ако искаме общество с дълголетие, с когнитивна яснота и със сила – най-важната инвестиция, която можем да направим днес е време в разговор по темата. Ще го направим с доц. д-р Константин Гроздев д.м., началник на Клиниката ни по хирургия, председател на Дружеството по бариатрична хирургия.

Какво се разбира под понятието „бариатрична хирургия“?

„Бариатрична и метаболитна хирургия е едно и също. В последните години се налага терминът метаболитна хирургия, защото това е хирургия, която е основен метод за лечение на хроничното заболяване затлъстяване, но освен това е и основен метод за лечение на захарен диабет тип 2“, заявява доц. д-р Константин Гроздев в студиото на „Светът на здравето“.

Това е така, тъй като в основата и на двете заболявания стои метаболитен проблем.

Кога трябва да започнем да обмисляме провеждането на метаболитна хирургия?

„Трябва да се определи какъв е стадият на затлъстяването. Стадирането се определя именно от това какви усложнения са настъпили и какви други заболявания има“, казва доц. Гроздев.

Например, затлъстяването води до:

повишаване на вътречерепното налягане;

омазняване на черния дроб и развитие на неалкохолен стеатохепатит;

високи нива на триглицериди;

повишаване на кръвното налягане;

развитие на метаболитни заболявания и др.

„Всичко това е рисково за инсулт, за инфаркт, за преждевременна смърт при тези пациенти. За рак. Всички пациенти, които имат някои от тези компоненти, трябва да се консултират с хирург и специалист по бариатрична хирургия“, споделя специалистът.

Разбира се, лечението не може да бъде извършено само от един човек. От една страна, провеждането на интервенцията изисква мултидисциплинарен екип. От друга – изисква се промяна на навиците на пациента след завършването на операцията.

