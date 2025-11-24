„В моя спорт – дългото маратонско плуване и плуването в ледени води, човешкият организъм е подложен на множество екстремни натоварвания, които се отразяват както на физиологията му, така и на процесите в мозъка, като най-важното нещо е именно психологическата, умствената нагласа, която трябва да има спортиста, за да може да преодолее натоварванията, които довеждат човек до предела на неговите физически възможности“, казва в „Подкаст за здраве“ плувецът – шампион Цанко Цанков.

Кога разбира, че плуването е неговата страст?

Цанко признава, че страстта му към този спорт се е зародила още на 7-годишна възраст, когато майка му го записва на тренировки по плуване. Още от детските си години той се чувства най-добре, когато плува в морето. Истинската любов към това, което прави, идва доста по-късно, когато постига и първите си спортни успехи.

Снимка: bTV Media Group

Как се изгражда шампионска психика?

По време на впечатляващата си кариера шампионът се е сблъсквал с много трудности – непрогледна тъмнина, студена вода, срещи с акули, ужилвания от отровни медузи. „Трябва психически човек да е готов да достигне до предела на своите възможности, да е готов да преодолее този предел, въпреки изключителния дискомфорт“, смята Цанко Цанков.

Този дискомфорт може да бъде значителен – особено когато състезателят е в студена вода. Тогава той започва да плува при анаеробни условия, тъй като кръвта се изтегля от периферията на тялото, за да осигури кръвоснабдяване за сърцето, мозъка и дихателната система. Значително се повишава и кръвното налягане.

Снимка: bTV Media Group

„В хода на едно дълго натоварване, над 12 часа, обикновено се преодоляват между 9 и 12 тежки физиологични кризи“, споделя състезателят. Те включват силни болки в цялото тяло, болки в главата и дихателни затруднения. В тези моменти Цанко разчита на своята психическа устойчивост.

Откъде намира мотивация да продължава напред?

„Моята мотивация винаги е била свързана с каузата – с целта, която съм си поставил“, казва плувецът. В случая, неговата цел е да завърши успешно седемте най-трудни плувни маратона в света. Към момента е успял да завърши четири от тях.

„Още през тази година ще направя опит за подобряване на световния рекорд за 24-часово плуване в родния ми град Бургас през месец ноември“, заявява плановете си шампионът.

Гледайте цялото интервю с Цанко Цанков пред д-р Неделя Щонова във видеото.