Сред нас съществуват хора за пример. Хора, които знаят как максимално да разгърнат своя потенциал и да се възползват от него, за да се развиват, а паралелно със себе си – да развиват и света. Тези хора са като светлина. И успяват да преминават през препятствията без да угаснат.

С един такъв младеж ще ви срещнем днес в „Подкаст за здраве“. Историята му започва в България, а в момента той е студент в Харвард.

Кой е той?

Теодор Малчев е български студент на 21 години. Завършва Софийската математическа гимназия с пълно отличие, след което е приет за студент в три водещи световни университета. Избира да продължи образованието си в Харвард, където от есента на 2023 г. учи „Изкуствен интелект“.

Снимка: bTV Media Group

Той е и активен лидер – участва в инициативи за доброволчество и менторство на международни студенти. Завоювал е два медала от международни олимпиади по лингвистика и от множество национални състезания по математика, информатика и лингвистика.

Какъв е пътят до Харвард?

Мечтата на Теодор се заражда още във 2-ри клас, но започва да работи по осъществяването ѝ в периода между 10 и 11-ти клас, когато започва да участва в различни олимпиади. Не крие, че главна роля за фината настройка на езика му са изиграли социалните мрежи. Така той успява да се възползва от тях по градивен начин.

Младежът е на мнение, че отборната игра е ключова за постигането на целите, които сме си поставили. „За мен смисълът се крие в контакта с другите. Моят любим учител от гимназията, Кирил Мартинов, казваше че не трябва да бъдеш остров в този свят“, казва в „Подкаст за здраве“ Теодор Малчев. Според него именно социалната свързаност с околните е един от стълбовете на успеха. Но добавя: „Хем не трябва да си егоманиак, хем все пак трябва да си независим“.

Как родителите определят пътя, по който поемаме?

„Моите родители от малък са ме научили да поемам отговорност за моите решения и как съзнателно да ги взимам“, казва той. Според него умението за направа на избор трябва както да се възпитава, така и да се тренира. „От малки аз и брат ми сме израснали в такава среда, която стимулира любопитството да се ражда само. Винаги около нас е имало енциклопедии. И най-важното е, че винаги когато сме имали въпрос, най-важното е било да разберем неговия отговор“, разказва младежът.

Снимка: bTV Media Group

И пояснява, че отговорите на родителите са неизменна част от личностното и емоционалното израстване на детето. „Ако то не разбере какво се случва, няма нито да си вземе поука, нито нещо ще се промени в неговото държание“, убеден е Теодор. Не на последно място, важно е родителите да не проектират собствените си амбиции върху живота на своите наследници.

Как изглежда животът в Харвард?

„Трудно е, определено с някои курсове, защото аз не съм човек, който обича да му е лесно“, признава третокурсникът. И добавя, че трудностите и тяхното преодоляване го карат да се чувства жив. За основна движеща сила по време на обучението си посочва дълга към самия него и бъдещото му „аз“.

Разбира се, напрегнатото ежедневие се редува с периоди за почивка и отдих. През това време Теодор не мисли за своите учебни задължения. Според него именно така човек може да се разтовари пълноценно, след което да се завърне към рутината си, презареден със свежа енергия.

Цялото интервю с Теодор Малчев пред Неделя Щонова гледайте във видеото.