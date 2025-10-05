Този епизод на предаването е посветено на „Потенциалът", един проект, ангажиран с най-важната мисия в живота на всеки от нас, да отглеждаме физически и психически здрави, щастливи и успешни деца.

Последни проучвания в психологията и невронауката показват, че характерът и емоционалната устойчивост на едно дете имат по-голямо значение за бъдещия му успех, отколкото коефициентът на интелигентност или академичните постижения. Умения като самоконтрол, емпатия, справяне при провал и способност за изграждане на смислени връзки, това е капиталът, който остава за цял живот.

Коментираме именно тези невидими, но решаващи „мускули на характера“ – и как като родители можем да подкрепяме тяхното развитие.

Срещаме ви с Теди и Коко – младежи, достойни за възхищение и гордост, и техните родители – Георги и Ани Малчеви, които са и автори на книгата „Бъди за пример като успешен родител – 17 доказани принципа“.

Георги е управител на една от най-успешните дигитални маркетинг агенции в България, той е университетски преподавател, който умее да превежда науката на езика на практиката. Ани – полиглот, владее шест езика и нещо още по-важно – тя е сърцето на семейството.

Какво възпитание получават успешните личности?

„Няма как да успееш академично, ако физически не успяваш да си починеш ментално“, смята Теодор. „Моята идентичност е да полагам усилия. И не мога да си представя ден, в който не съм си направил тренировка за мозъка и тренировка за тялото“, допълва брат му Никола.

Възпитани в постоянство и отдаденост, двете момчета не спират да полагат усилия, дори когато ситуацията, в която се намират, изглежда трудно. Грижата за тялото и ума им осигурява вътрешната хармония, необходима за справяне с всяко едно препятствие. А също така ги кара да се радват на малките победи.

На това мнение са и техните родители. „Основата е това, че успяхме да изградим невероятно добри отношения с момчетата. Една комуникация, която беше без сътресения, базирана на много доверие от наша страна“, казва в студиото на „Светът на здравето“ Ани Малчева.

„Един успешен родител трябва да отгледа щастливи деца, които са развили потенциала си, но все пак да ги предпази от някои ключови възможни грешки в живота“, добавя съпругът ѝ Георги.

Умението да поставиш детето в своите обувки, да му обясниш достъпно причината за решенията, които взимаш и да се отнасяш с уважение към желанието му за автономност свеждат развитието на конфликтни ситуации до минимум.

