На 29 септември светът отбелязва световния ден на сърцето, дата от календара, която насочва вниманието ни към едно от най-съвършените творения на природата – неуморен работник, който тупти в гърдите ни от утробата на майката до смъртта.

За да отбележим този ден, в студиото на „Подкаст за здраве“ сме поканили двама забележителни събеседници – спасител и спасен, които със сълзи в очите ще разкажат за пресечната точка, в която съдбите им се преплитат.

Кой е доц. д-р Ивилин Тодоров?

Той е началник на клиниката по Кардиохирургия в УМБАЛ „Софиямед“ от януари 2024 г. Ръководи екип, който работи с най-съвременната апаратура в самостоятелен операционен блок с две операционни зали. Завършва „Медицина“ в Медицински университет – София през 2007 г., а специалността си по кардиохирургия придобива през 2014 г.

Притежава магистратура по здравен мениджмънт и има защитена докторска дисертация на тема „Хирургично лечение при протезен клапен ендокардит“. През 2024 г. става доцент и преминава през практически курс за минималноинвазивна клапна хирургия в Дрезден, Германия.

Неговите научни интереси включват минималноинвазивна клапна терапия, реоперативна хирургия, интервенции при високорискови пациенти, сърдечна недостатъчност и инфекциозен ендокардит. Той се стреми към съвременни щадящи и естетични решения, които намаляват оперативно-възстановителната травма и ускоряват връщането към активния живот.

Член е на Европейското дружество по сърдечна и гръдна хирургия и заседава в управителните органи на Българската асоциация по сърдечна и съдова хирургия.

Компания в студиото му прави Пламен Кунев – пациент, чието сърдечно заболяване не сломява духа и ритъма на душата... и сърцето му.

Какво представлява високостепенната аортна стеноза и как се стига до това състояние?

„Това е състояние, при което аортната клапа не се отваря достатъчно и създава много висок градиент, който пречи на работата на сърцето“, обяснява в студиото на „Подкаст за здраве“ доц. д-р Ивилин Тодоров. Това нарушава способността на сърцето да изпомпва адекватно кръв през аортната клапа в аортата. По думите му, това е най-честото клапно заболяване при мъже.

Високостепенната аортна стеноза има определени степени на тежест. „Не всяка аортна стеноза е оперативна“, казва специалистът. Понякога заболяването се диагностицира в доста ранна фаза, когато все още не е обект на хирургична интервенция – тогава може да се лекува медикаментозно, като се проследява през определен времеви интервал. Когато стенозата покрие индикациите за хирургия, този вид лечение се предлага на пациентите и се провежда хирургична интервенция.

Има ли превенция за това заболяване?

Доц. Тодоров подчертава, че най-доброто лекарство за това сърдечно заболяване е превенцията и по-точно:

увеличаване на двигателната активност и

ограничаване на вредните навици като тютюнопушене и употреба на алкохол.

За съжаление, не всички рискови фактори спадат към групата на модифицируемите такива. „При голяма част от сърдечните заболявания има наследственост“, коментира ясно изразения генетичен компонент при този тип заболявания специалистът.

Как мисловната нагласа влияе върху изхода от лечението?

„Най-страшното нещо е пациент, който се е предал. Тогава и медицината е безсилна“, категоричен е доц. Ивилин Тодоров. По думите му апатията е една от най-страшните емоции, с която могат да се сблъскат и пациентите, и лекарите. „Когато пациентите имат желание и мотивация да се оправят, да се възстановят, обикновено нещата се случват“, окуражава той.

Двамата с Пламен се обединяват около идеята, че въпреки нормалните преди операция страх и притеснение е важно пациентите да се уповават на доверието, изградено към своите лекари. „Има такива заболявания, които преди 30-40 години са имали много по-малко варианти за лечение и много по-ограничен набор от процедури“, допълва той.

И подчертава едно от огромните предимства на съвремието – хората имат шанса да се възползват от развитието на медицината и от факта, че в България работят лекари, които са достатъчно компетенти да извършват тези процедури, известни по цял свят със своята висока сложност.

