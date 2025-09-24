Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) остават водещата причина за смърт в световен мащаб, като през 2023 година един на всеки трима души в света умира от сърдечно-съдово заболяване.

Това показват последните данни от Глобалното изследване за тежестта на заболяванията (GBD), публикувани в престижното списание Journal of the American College of Cardiology, съобщава Medical Xpress.

Тревожна статистика

Новото проучване разкрива драматично увеличение на смъртността от сърдечно-съдови заболявания за последните три десетилетия. Докато през 1990 година тези заболявания са причинили 13,1 млн. смъртни случая, до 2023 година числото се е увеличило до 19,2 млн., ръст от почти 47%.

Снимка: Unsplash

Особено притеснителна е статистиката за исхемичната болест на сърцето, която през 2023 година е засегнала приблизително 240 млн. души по света. Инсултът също продължава да бъде водеща причина за смърт и инвалидност във всички региони на планетата.

Кои са най-рисковите групи?

Изследването показва ясни демографски модели при сърдечно-съдовите заболявания:

Полови различия: Мъжете имат по-високи нива на сърдечно-съдова смъртност в сравнение с жените в повечето региони.

Възрастови фактори: Рискът се увеличава рязко след 50-годишна възраст, което подчертава важността на превантивните мерки в по-ранна възраст.

Географски различия: Съществуват значителни различия между страните, като има 16-кратна разлика между държавите с най-ниските и най-високите нива на сърдечно-съдовите заболявания.

Водещи рискови фактори

Проучването идентифицира основните причини за нарастването на сърдечно-съдовите заболявания:

Метаболитни рискове (67,3% от всички случаи):

Високо кръвно налягане - водещият рисков фактор.

Високо телесно тегло - най-бързо растящият фактор между 2018 и 2023 г.

Високи нива на глюкоза в кръвта - отразява нарастването на диабета

Висок холестерол.

Снимка: Canva

Поведенчески рискове (44,9% от всички случаи):

Нездравословна диета.

Тютюнопушене.

Ниска физическа активност.

Опасна употреба на алкохол.

Екологични рискове (35,8% от всички случаи):

Замърсяването на въздуха е причинило близо 4 млн. сърдечно-съдови смъртни случая през 2023 г.

Излагане на олово.

Неоптимални температури.

Добри новини и възможности

Въпреки тревожните данни, изследването показва и обнадеждаващи тенденции. Намаляването на излагането на тютюнев дим и домашно замърсяване на въздуха е помогнало да се противодейства на част от растящата тежест на сърдечно-съдовите заболявания.

„Нашият анализ показва широки географски различия в тежестта на сърдечно-съдовите заболявания, които не могат да бъдат обяснени само с нивото на доходите,“ обяснява д-р Грегъри Рот, старши автор на изследването от Вашингтонския университет. „Това предлага възможност да се адаптират местните здравни политики за насочване към най-релевантните рискове за конкретните популации.“

Призив за действие

Д-р Харлан Крумхолц, главен редактор на JACC, определя доклада като „сигнал за тревога“. „Добрата новина е, че познаваме рисковете и как да се справим с тях. Ако страните действат сега с ефективни здравни политики и системи, милиони животи могат да бъдат спасени.“

Специалистите подчертават, че 79,6% от всички случаи на сърдечно-съдовите заболявания през 2023 година са били причинени от променими рискови фактори, факт, който дава надежда, че с правилни превантивни мерки тежестта на тези заболявания може значително да се намали.

Изследването е публикувано в Journal of the American College of Cardiology и включва данни от 204 страни и територии за периода 1990-2023 година.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.