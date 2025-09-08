Докато повечето хора свързват „Ковид“ основно с дихателни проблеми, медицинските експерти подчертават, че вирусът оказва значително въздействие и върху сърдечно-съдовата система.

Според д-р Томас Гут, от Университетската болница на Статен Айлънд, пациентите, преболедували „Ковид“, преживяват сериозни възпалителни и съсирващи процеси в сърцето и белите дробове, които могат да нарушат нормалното кръвообращение в тези жизненоважни органи, пише Health Line.

Тревожната статистика

Данните показват, че почти една четвърт от хоспитализираните с „Ковид“ пациенти развиват миокардна травма или увреждане на сърдечната тъкан. Освен това, заболяването често води до развитие на тромбоемболична болест (кръвни съсиреци) и сърдечни аритмии.

„Загрижени сме за сърцето, защото има много данни за хора, хоспитализирани с „Ковид“, които показват, че сърдечният мускул е засегнат от вируса“, обяснява д-р Шон Хефрон, асистент-професор в Катедрата по медицина в Медицинския факултет „Гросман“ на Нюйоркския университет.

Дългосрочни последици за сърдечно-съдовата система

Преболедуването от „Ковид“ може да има дългосрочни последици за сърдечно-съдовата система, дори и при хора, които са имали леки симптоми. Ето основните причини, поради които е важно да се преглеждате редовно след боледуването:

Възпаление на сърцето и кръвоносните съдове

Вирусът може да предизвика силен възпалителен отговор в тялото, познат като "цитокинова буря". Това възпаление може пряко да увреди сърдечния мускул (миокардит) или обвивката около сърцето (перикардит). Тези състояния могат да протекат безсимптомно, но впоследствие да доведат до сериозни проблеми.

Повишен риск от тромбози

„Ковид“ може да доведе до съсирване на кръвта и образуване на тромби. Тези малки кръвни съсиреци могат да блокират кръвоносните съдове, включително тези, които снабдяват сърцето. Това увеличава риска от инфаркт, инсулт и белодробна емболия.

Нарушения на сърдечния ритъм

Много хора съобщават за ускорен пулс, сърцебиене или "прескачане" на сърцето (аритмии) след „Ковид“. Това може да е резултат от възпалението или от дългосрочни увреждания на електрическата проводимост на сърцето.

Дългосрочни симптоми

Част от т.нар. „дълъг Ковид“ синдром са симптоми като постоянна умора, задух при усилие, болка в гърдите и обща отпадналост. Тези оплаквания често са индикатор за проблем със сърцето или белия дроб и изискват консултация със специалист.

Необходимост от преглед на сърцето

Експертите са категорични: за пациенти, които са имали тежък случай на „Ковид“, сърдечните изследвания са задължителни, особено при хора, които спортуват редовно. Тази мярка е от значение за предотвратяване на сериозни усложнения като нередовен сърдечен ритъм или дори внезапна сърдечна смърт.

За пациенти с леки симптоми или безсимптомно протичане на заболяването, сърдечното изследване не е задължително, но остава препоръчително.

„Тялото се нуждае от повече кръвен поток и кислород по време на физически упражнения, което сигнализира на сърцето и белите дробове да работят по-усилено. В ситуация, в която сърцето или белите дробове са ограничени или увредени, те могат да си нанесат вреда, опитвайки се да поддържат кислородното насищане и кръвния поток към всички органи“, обяснява д-р Гут.

Медицинските експерти настояват за предпазливост и задължителни прегледи на сърцето при тежки случаи на заболяването. Здравето на сърцето не трябва да се подценява.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.