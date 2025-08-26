Скорошно проучване на американски учени хвърля нова светлина върху интригуващия въпрос защо децата се разболяват по-рядко и по-леко от COVID-19 в сравнение с възрастните.

Отговорът може да се крие в обикновената настинка.

Как настинката „тренира“ имунната система

Изследователи от Националната еврейска болница в САЩ установяват, че хората, които скоро са прекарали настинка, особено дeцата, имат значително по-малка вероятност да се заразят с SARS-CoV-2 в следващите седмици, съобщава Medical Xpress.

Снимка: Canva

Причината за тази защита се крие в начина, по който организмът реагира на риновирусите, най-честата причина за настинката. Когато тези вируси атакуват дихателните пътища, тялото активира антивирусни механизми, които „подготвят“ имунната система да се бори и срещу други вируси.

„Нашите резултати показват, че имунният отговор от скорошна настинка може да даде на организма предимство в борбата със SARS-CoV-2, преди той да успее разболее тялото“, обяснява водещият автор на проучването д-р Макс Сайболд.

Защо децата са по-защитени

Изследването анализира данни от над 4100 души в 1394 домакинства, проследявани между май 2020 и февруари 2021 година. Резултатите показват, че децата имат по-високи нива на интерферон-свързани гени, протеини, които действат като първа линия на борба срещу вирусите.

Този факт може да обясни защо децата, които обикновено прекарват повече настинки от възрастните, страдат по-рядко и по-леко от COVID-19. Според данните от проучването, децата са шест пъти по-малко склонни от възрастните да развият симптоми на коронавирус.

Какво означава това за бъдещето лечение на „Ковид“

Въпреки обнадеждаващите резултати, изследователите подчертават: „Това не означава, че хората трябва умишлено да се опитват да се разболеят от настинка“, предупреждава д-р Камий Мур, главен автор на изследването.

Снимка: Canva

„Но разбирането как един вирус може да повлияе на реакцията на организма срещу друг, би могло да ни помогне да разработим нови стратегии за превенция, особено за уязвими групи от населението.“

Това изследване е първото проспективно проучване, което демонстрира феномена на „разнородна вирусна интерференция“ при SARS-CoV-2. Резултатите отварят нови възможности за разработване на превантивни стратегии, които биха могли да използват естествените защитни механизми на организма.

Проучването е публикувано в престижното научно списание Journal of Infectious Diseases и е плод на сътрудничество между изследователи от 12 американски града.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.