Представяме ви една изключителна личност, Сър проф. д-р Габриеле Андеролли - учен, визионер, автор, новатор и олицетворение на човешкия дух, който преодолява препятствия и вдъхновяPва с примера си.

Той е авторитет в международната академична общност, проф. Андеролли има дългогодишна кариера в областите на науката, образованието, технологиите и здравето. Президент е на IASC (Institute for Advanced Studies and Cooperation). Автор на книги, които изследват човешкото познание, медиите, етиката и истината.

„Аз наистина вярвам, че Бог ме води през цялото време и никога не трябва да губим нашата вяра и нашата убеденост, че нещо добро предстои да се случи.

Може би трябва да благодарим на Бог за многото предизвикателства в живота и за това, че ние сме способни да ги превъзмогнем. Може би за това губя зрението си – за да докажа на себе си, че мога да се справя“, убеден е проф. Андреолли.

Освен с макулна дегенерация, той се сблъсква и с диагнозата рак. „За мен животът изведнъж се промени драстично. В един момент всичко върви нормално, после един ден отиваш при доктора и той ти казва: „Виждам нещо в белия ти дроб... може би е рак“. И животът се опитва да те счупи, но ти не му се даваш“, вдъхновява публиката той.

„Когато дойде изпитание, се мобилизирам и ставам по-добър. Аз се променям в динамика. И резултатът е, че сега съм по-добър. Това е начинът да станеш по-силна версия на себе си“, убеден е проф. Андреолли.

Гледайте видеото, за да разберете повече.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!