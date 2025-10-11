Потапяме се в един микрокосмос, който до скоро оставаше скрит под повърхността на очевидното. Ще говорим за откритията, иновациите и технологиите, които ни позволяват да потърсим трайни решения на проблемите с акнето.

В студиото на „Светът на здравето“ гостува специалист с дългогодишна лекарска експертиза в дерматологията, д-р Иван Пеев.

Как кожният микробиом допринася за развитието на акне?

„Микробиомът се състои от множество бактерии, които нормално живеят по нас, по кожата, и всъщност определени типове от тези бактерии могат да провокират възпаление и да причинят акне“, обяснява дерматологът д-р Иван Пеев. И допълва, че усилията на учените в момента са насочени към балансирането на този микробиом.

Кои са причините за развитие на акне?

„Акнето е заболяване на космено-мастния фоликул – натрупване на клетки, които го запушват“, обяснява д-р Пеев. Това създава благоприятна среда за размножаване на бактерии, които предизвикват възпалителна реакция. До момента се е смятало, че единствено бактериите провокират възпалението.

Днес обаче много проучвания доказват, че възпалението съществува преди клиничната изява на акнето. Предполага се, че съществува определен „пусков механизъм“, който най-вероятно е генетично детерминиран. Този процес може да се благоприятства от множество фактори, особено хормоналните промени, които настъпват по време на пубертета. Ето защо акнето е често срещано дерматологично заболяване сред тийнейджърите.

Други фактори за появата на акне:

стресът;

нездравословният начин на живот;

приемът на некачествена храна;

недостатъчният сън и др.

„При всички случаи е добре да имаме адекватна хигиена на кожата спрямо възрастта, която включва измивен продукт за лице“, категоричен е д-р Пеев.

А лечението зависи от формата и тежестта на заболяването. Освен медикаменти, могат да се използват лазери и светлинна терапия за третиране на проблемните участъци. „В цялата каскада на акнето лазерите подпомагат определени негови етапи като например да потиснат растежа на бактериите или да регулират омазняването, но имат по-слабо въздействие по отношение на възпалението“, казва д-р Иван Пеев.

