Кърменето е естествен процес, от който произхожда названието „бозайник“. Това е акт, който дава стабилна основа за развитие на организма – както във физически, така и в психоемоционален план. Кърменето до шестия месец без участието на вода намалява риска от диабет тип 2 с до 40%.

Известно е, че кърмените бебета боледуват по-рядко и по-кратко. Знае се и че кърменето повишава коефициента на интелигентност на децата. Майките, които кърмят, имат по-нисък риск от развитие на рак на гърдата с близо 24%. Темата ще разгледаме в компанията на специалните ни гости в „Подкаст за здраве“ днес.

Кои са те?

Инна Ненова е опитна акушерка и активен изследовател в областта на акушерството и грижите за майката и детето. Има научна степен „доктор“ по „Управление на здравните грижи“. От 2015 г. работи в ДКЦ „Чайка“ във Варна, а от 2019 г. е главна акушерка в Амбулатория – Медицински център за специализирана медицинска помощ. Също е член на Националния съвет по качество.

Тя е акушерка с дългогодишен опит и активен участник в изследвания и инициативи, които са насочени към подобряване на женското здраве в подкрепа на кърменето.

Даниела Лютакова е акушерка и консултант по кърмене, сертифицирана в Международния борд. Също е асистент и преподава на бъдещите акушерки в Русенския университет и подготвя своята дисертация. През месец май тази година е избрана за председател на Националния професионален консултативен съвет на акушерките. През 2022 г. се дипломира с отличие и като магистър по „Управление на здравните грижи“ в Медицински университет – Варна.

Защо кърменето е толкова важно?

„В България сме на едно от челните места по закърмени бебета в болницата“, коментира в „Подкаст за здраве“ Инна Ненова. А Даниела Лютакова акцентира върху ползите от кърменето за майката и детето, свързани с:

кардиопулмоналната адаптация на бебето;

терморегулацията му;

понижаване на нивата на стрес на новороденото;

улесняване на адаптацията към живота извън утробата и др.

„Кърмата се адаптира към нуждите на бебето, защото в момента, в който съединим устната кухина със зърното, протича обмен между отделните клетки и реално по този начин майката модифицира състава на кърмата, за да бъде максимално полезна за бебето“, казва Инна Павлова.

„Кърмата винаги е хубава“, заявява Даниела Лютакова. Без значение от нейните цвят и консистенция. Цветът на кърмата зависи от диетата на майката – ако тя консумира повече зеленолистни зеленчуци например, може да се забележи зеленикаво оцветяване на кърмата, без това да е опасно за бебето.

„Доста стабилен е съставът на кърмата“, убедена е акушерката. С напредване на времето се повишава концентрацията на имунни фактори в майчиното мляко. Това е свързано с развитието на имунната система на детето. Според СЗО кърменето трябва да продължи поне 2 години. Кърмата притежава и доказани ползи за микробиома.

В кои случаи жените не могат да кърмят?

„Те са много тесен кръг“, казва Инна Ненова. И допълва, че противопоказанията са обект на лекарската експертиза. По думите ѝ, проблемът не се корени толкова в инфекцията, колкото в терапията, с която тя ще бъде лекувана.

Масовите инфекции като настинка, грип, дори ковид са често срещани и водят до предаване на антитела срещу вируса на детето. Едно от условията, които майката трябва стриктно да спазва, е да поддържа добра хигиена на ръцете си преди, по време на и след кърменето.

Цялото интервю с Даниела Лютакова и Инна Ненова пред д-р Неделя Щонова гледайте във видеото.