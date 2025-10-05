Представяме ви най-новия проект на „Светът на здравето" – авторският сегмент „По стъпките на Хипократ", подготвен от втория лекар в нашия екип, д-р Даниел Ангелов.

В него ще ви срещаме с младите сърца на медицината у нас. Сърца, които туптят с жар и любов към пациентите и бъдещето. В историята, която следва да видите, се пресичат футболни топки, очи и наука. Как? Отговорът ще получим от д-р Иван Ангушев, специализант по офталмология.

Кой е той?

Д-р Иван Ангушев е роден в София. Като дете изследва света с живо любопитство и стремеж към необятното познание. Навярно поради тази причина съществуват два предмета, които бележат пътя му до момента – стетоскопът и футболната топка.

„До ден днешен баба казва: „Ти беше много, много диво дете“, особено когато ставаше въпрос за спорт“, припомня си д-р Ангушев. Баскетбол, плуване, тенис, домашни, а между тях – уроци, хъс и дисциплина. Но ако д-р Ангушев трябва да избере един спорт, който го е пленил от пръв поглед, това ще бъде футболът. Преминава през отборите на Септември, ЦСКА, Бишелие и Лугано. И никога не забравя научените уроци.

Как ни възпитава спортната дисциплина?

„Това е едно голямо удоволствие за мен. Аз от футбола извличам и много житейски мъдрости, които после ми помагат и в живота“, казва младият специализант по офталмология. „Много от тези мъдрости ги свързвам с това да си отборен играч – както в живота, така и в спорта, човек не е сам, ами има отбор около него“, убеден е той.

„Хареса ми неговото поведение – една много добра индивидуалност, която непрестанно демонстрираше“, казва легендарният футболист и треньор на д-р Ангушев – Христо Марашлиев. „Това ме грабна и той е от малкото футболисти, които съм поканил да дойдат в моя период като треньор в ЦСКА“, добавя той.

Съдбата обаче има други планове за Иван. Той завършва Медицински университет – София с отличие, посвещава се на науката и понастоящем специализира офталмология в УМБАЛ „Лозенец“, а също така е асистент и в Катедрата по анатомия към своята Алма Матер.

Защо офталмология?

„Мисля, че това е една специалност, която много добре ме описва като човек и именно затова я избрах“, мотивира избора си д-р Ангушев. Открива в нея финес, елегантност и прецизност, които работят в съвършена хармония. „Очите са символ на истината, особено в свят, който е пълен с филтри, очите казват истината и те никога не лъжат“, убеден е младият лекар.

„Специалността офталмология винаги се е радвала на голяма популярност и интерес от младите лекари. Може би една от причините е, че е много бързо развиваща се, високотехнологична специалност и специалност, която дава възможност както за оперативна, така и за консервативна дейност“, казва д-р Иво Инджов, началник на отделението по очни болести към УМБАЛ „Лозенец“.

„За да може един млад лекар да спечели доверието на пациентите си, той първо трябва да бъде много спокоен, трябва да има емпатия, тъй като всеки пациент страда и трябва да види през неговите очи какво му е и трето – трябва да е подготвен много добре както със знания, така и психически“, казва д-р Ангушев.

Как младият лекар си представя бъдещето?

„Въпреки че можех да продължа моя професионален път в чужбина, където паричното възнаграждение със сигурност е в пъти по-голямо, отколкото тук в България, аз предпочетох да остана в България, тъй като тук е моят дом, тук съм получил образованието си и тук имам много хора, на които дължа да остана и да ги лекувам“, категоричен е бъдещият офталмолог.

Гледайте видеото, за да научите повече.

