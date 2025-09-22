Симптомите на очни проблеми при децата понякога са очевидни, а друг път се откриват трудно. Важно е да се лекуват рано, докато зрението все още се развива. Редовните прегледи при детски офталмолог могат да помогнат за защита на зрението на детето докато то расте.

Основните признаци, за които родителите трябва да следят са: зачервяване, чувствителност към светлина, промяна в зрението и болка.

Ако детето изпита някой от тези симптоми, е добре да бъде прегледано от офталмолог. Ако има два или повече от тези проблеми, може да се нуждае от по-незабавна медицинска помощ.

В България около 10% от децата в предучилищна възраст имат проблеми с очите или зрението. Трудно е за установяване и разбиране като проблем, тъй като те нямат оплаквания от своето зрение.

В гимназиална възраст вече 16% имат късогледство, а очните травми като цяло засягат 10-15% от всички заболявания в детска възраст.

Ето ги най-често срещаните очни симптоми при децата и съвети как да се справите с тях.

Зачервяване на очите

Най-често зачервяването на очите се причинява от конюнктивит, при който очите могат да се зачервят, да сърбят и да отделят лепкав секрет. Може да бъде причинено от инфекция или алергия. Можете да имате конюнктивит в едното или и в двете очи. Той обикновено се лекува у дома, като може да бъде е заразен.

Чувствителност към светлина

Ако забележите сълзене особено поради осветление на закрито, детето може да страда от светлочувствителност или фотофобия. Фотофобията не е очно заболяване, а симптом на много състояния, като инфекция или възпаление, които могат да раздразнят очите. Децата с изключителна чувствителност към светлина могат лесно да развият главоболие и гадене. Децата с по-светъл цвят на очите също могат да изпитват по-голяма светлочувствителност.

Промяна в зрението

Промените в зрението при децата могат да произтичат от често срещани състояния като рефракционни грешки (късогледство, далекогледство, астигматизъм) и мързеливо око (амблиопия), както и проблеми с очните мускули като страбизъм (кръстогледство).

Предупредителните признаци включват присвиване на очи, търкане на очите, накланяне на глава, главоболие, затруднено четене или приближаване до екраните. Важно е да потърсите незабавна медицинска помощ при всякакви внезапни промени в зрението.

Болка в очите

Честа причина за болка в очите при деца е чуждо тяло. Предметът може да причинява проблема или окото може да е било увредено от предмет, който вече не е там. Болката обаче не винаги е причинена от чуждо тяло в окото. Понякога болката се дължи на тежки алергии. Може да е и инфекция или възпаление в окото.

Снимка: iStock

Мигане или търкане

Честото мигане и търкане на очите най-често се дължи на дразнене, причинено от алергии към полени или животни. Понякога чуждо тяло може да попадне под клепача и да причини дразнене. Мигането може да бъде и тик, причинен от алергии, стрес или тревожност, пише Американската академия по офталмология. В други случаи, многократното мигане и търкане може да показва рефракционна грешка, като например късогледство. Рядко, прекомерното мигане може да е признак на неврологично състояние.

Петна по бялото на окото

Петна в окото могат да се появят по много различни причини. Обърнете внимание на цвета и размера на петното. Яркочервеното петно ​​обикновено е вътрешен кръвоизлив - обикновено е безвреден и отшумява сам. Сивото петно ​​може да е индикатор за дефицит на желязо или анемия. Кафявото петно ​​обикновено е невус или луничка по окото. Среща се по-често при хора с тъмна коса или очи, защото те естествено произвеждат повече меланин.

Разширени очи/Големи зеници

Много често зениците на децата изглеждат по-големи (по-разширени) от тези на възрастните. Децата със светли очи са склонни да имат забележимо по-големи зеници. Ако едната зеница постоянно изглежда по-голяма от другата или ако сте загрижени за реакцията на зеницата на детето си, посетете детски офталмолог за оценка.

Виждане на петна

Петната или „мушичките“ в зрението могат да изглеждат като сиви или черни петънца, нишки или паяжини. В иначе здрави очи те са причинени от естествената структура на стъкловидното тяло вътре в окото, което хвърля сенки върху ретината.

Множество нови „мушички“ или „мушички“ придружени от мигащи светлини могат да сигнализират за разкъсване на ретината или възпаление вътре в окото.

Дискомфорт или сърбеж

Сърбежът и/или дискомфортът често са временно състояние, свързано със сезонните алергии. Очните алергии могат също да причинят сълзене и/или усещане за парене и/или подпухнали клепачи.

Снимка: iStock

Пърхот от домашни любимци, прах, цветен прашец, дим, парфюми и дори храни могат да предизвикат алергична реакция в окото. Ако дискомфортът е придружен от зачервяване и лепкав секрет, това може да е признак на вирусен или бактериален конюнктивит.

Спане с отворени очи

Когато децата заспят дълбоко, е доста често очите им да се отварят леко и дори да се движат. Това обикновено е безопасно и не е причина за безпокойство. Ако децата често спят с отворени очи в климатизирана стая или с вентилатор, очите им могат да станат сухи, зачервени и раздразнени при събуждане.

Неправилно подравнени очи

Ако окото се обърне навътре, навън, нагоре или надолу, това е признак на страбизъм (кривогледство), зрителен проблем, който се среща при 2% до 5% от децата. Страбизмът може да наруши развитието на зрението и да доведе до амблиопия (“мързеливо око”), състояние, при което неправилно подравненото око има по-слабо зрение.

Накланяне на главата или покриване на едното око

Редица различни очни състояния могат да накарат детето да накланя главата си или да покрива едното око. Те може да коригират ъгъла на зрение, за да се опитат да увеличат яснотата. Някои деца с астигматизъм обръщат лицето си настрани, за да виждат по-ясно. Децата с късогледство могат да гледат предмети с вдигната брадичка, за да виждат по-добре. Децата с далекогледство са склонни да фокусират с брадичка надолу.

Чести диагнози в ранна училищна възраст

Почти 20% от децата под 18 години имат диагностицирано очно заболяване, съобщава Optometrists. Профилактичните прегледи и ранното диагностициране на очни проблеми може да помогне за минимизиране на потенциалните увреждания и да направи лечението по-бързо и по-ефективно.

Астигматизъм, миопия и хиперопия

Трите най-често срещани рефракционни грешки, открити при децата, са астигматизъм (неправилно извита роговица), миопия (късогледство) и хиперопия (далекогледство).

Снимка: Pexels

Тези състояния пречат на светлината да се фокусира върху правилната част на ретината, причинявайки замъглено зрение.

Признаци, за които да следите:

Често присвиване или накланяне на глава

Главоболие или напрежение в очите, след като детето извършва дейности, изискващи зрително натоварване

Държане на книги или цифрови екрани много близо до лицето

Седене много близо до компютъра или телевизора

Амблиопия

Известна още като мързеливо око, амблиопията се появява, когато едното око е по-слабо от другото и не постига нормална зрителна острота или функция. Амблиопията е трудна за диагностициране, тъй като детето разчита на „доброто“ си око и може да не е наясно с проблема.

Страбизъм

Страбизъм възниква, когато очите са обърнати, неправилно подравнени или „кръстосани“. Ако не се лекува, може да доведе до амблиопия и трайна загуба на зрението.

След раждането всички бебета изглеждат сякаш имат изкривени очи, т.нар. “бебешко кривогледство”, което изчезва до осмия месец. Ако остане или се появи отново е необходима консултация с лекар.

Често задавани въпроси