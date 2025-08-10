Екранната зависимост при децата повишава риска от метаболитен синдром

Децата и тийнейджърите, които прекарват прекомерни часове пред екрани и електронни устройства, може да са изложени на по-висок риск от кардиометаболитни заболявания, като високо кръвно налягане, висок холестерол и инсулинова резистентност.

Това сочат данните от най-новото проучване, публикувано в Journal of the American Heart Association.

По последна информация в България около 30% от децата до 3-годишна възраст са невербални и с екранна зависимост. Те привикват към звука от тонколоните, а не с интеракцията с други хора, което не е нормално развитие в тяхната възраст.

Според експертите, предлагането на екрани на деца под 9 години носи вреда, а на деца под 3 години е изключително опасно. Много изследвания показват, че симптомите на децата с аутизъм или хиперактивност и дефицит на вниманието, съвпадат изцяло с тези на децата, които са зависими от екраните.

Тревожен спад във възрастта на кардиометаболитния риск

В научно изявление от 2023 г. на Американската сърдечна асоциация се отбелязва, че „кардиометаболитният синдром се натрупва във все по-ранна възраст“ и само 29% от младежите на възраст от 2 до 19 години имат добро кардиометаболитно здраве, пише MedicalXpress.

Този анализ сред повече от 1000 участници в две проучвания в Дания установява, че увеличеното време пред екрани категорично е свързано с по-високи сърдечно-съдови рискове и кардиометаболитни рискове сред децата и юношите.

„Ограничаването на времето пред екрана в детството и юношеството може да защити дългосрочното сърдечно и метаболитно здраве“, споделя авторът на изследването Дейвид Хорнър, доктор по медицина в Университета в Копенхаген.

„Нашето проучване предоставя доказателства, че тази връзка започва рано и подчертава значението на балансираните ежедневни рутини.“

Снимка: Pexels

В проучването са използвани данни от 10-годишни деца през 2010 година и 18-годишни през 2000 г, като времето пред екрана включва времето, прекарано в гледане на телевизия, филми, игри или използване на телефони, таблети или компютри.

Всеки допълнителен час пред екрана вече е опасен

Резултатите от анализите установяват, че всеки допълнителен час време, прекарано пред екрана, увеличава кардиометаболитния показател с около 0,08 стандартни отклонения при 10-годишните и с 0,13 стандартни отклонения при 18-годишните.

„Това означава, че дете с 3 допълнителни часа екранно време на ден би имало приблизително четвърт до половин стандартно отклонение по-висок риск от своите връстници“, отбелязват експертите.

„Това е малка промяна, когато говорим само за 1 час, но когато времето, прекарано пред екрана, се увеличи до три, пет или дори шест часа на ден, както видяхме при много юноши, ситуацията става тревожна. Умножете това в цялата популация от деца и ще видите значителна промяна в ранния кардиометаболитен риск, която може да се пренесе в зряла възраст“, казват още учените.

Сънят при подрастващите също има връзка с риск от заболявания

Продължителността на съня и времето за сън също оказват влияние върху връзката между времето, прекарано пред екрана, и кардиометаболитния риск.

Както по-кратката продължителност на съня, така и по-късното заспиване засилват връзката между времето, прекарано пред екрана, и кардиометаболитния риск.

Снимка: iStock

Децата и юношите, които спят по-малко, показват значително по-висок риск, свързан със същото количество екранно време.

„В детска възраст продължителността на съня не само модерира тази връзка, но и частично я обяснява: около 12% от връзката между времето пред екрана и кардиометаболитния риск е опосредствана от по-кратката продължителност на съня“, казва още д-р Дейвид Хорнер.

„Тези констатации показват, че недостатъчният сън може не само да увеличи въздействието на времето, прекарано пред екрана, но и да бъде ключов път, свързващ екранните навици с ранните метаболитни промени.“

„Като използвахме същите данни, оценихме и дали времето пред различните видове екрани е свързано с прогнозирания сърдечносъдов риск в зряла възраст. Открихме положителна тенденция в детството и значителна връзка в юношеството. Това предполага, че свързаните с екрана метаболитни промени могат да носят ранни сигнали за дългосрочен риск за сърдечното здраве”, добавя специалистът.

Съвети за ограничаване на проблема

Ако намаляването на времето, прекарано пред екрана, ви се струва трудно, започнете с по-ранно преместване на времето пред екрана и се съсредоточете върху по-ранното лягане и повече сън”, съветват специалистите. Възрастните също могат да дадат пример.

„Всички ние използваме екрани, така че е важно да насочваме децата, тийнейджърите и младите хора към възможно по-здравословното им използване. Като родител можете да дадете пример кога да го приберете, как и колко да го използвате.

А когато децата станат малко по-големи, бъдете по-ясни, като казвате защо прибирате устройствата си по време на вечеря или в други моменти заедно”, казва Аманда Марма Перак, доктор по медицина, член на Американската сърдечна асоциация.

Снимка: iStock

„Уверете се, че те знаят как да се забавляват и успокояват без екрани и могат да се справят със скуката. Скуката ражда гениалност и творчество, така че не се притеснявайте, когато децата ви се оплакват, че им е скучно.

Самотата и дискомфортът ще се случват през целия живот, така че това са възможности да подкрепите и напътствате децата си за здравословни начини на реагиране, които не включват постоянно скролване", допълва експертът.