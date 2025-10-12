Можем ли не просто да удължим живота, а да удължим здравето на сърцето и как то определя дълголетието ни?

Темата коментираме заедно с проф. Кирил Карамфилов, утвърден български кардиолог, специалист по вътрешни болести и инвазивна кардиология, с богат клиничен, научен и обществен опит. Той е силен застъпник на превенцията и ранната диагностика на сърдечносъдовите заболявания. От октомври 2024 г. е председател на Дружеството на кардиолозите в България.

Кои фактори увреждат сърцето ни?

Според проф. Карамфилов, при младите хора това най-често е употребата на бездимни устройства и енергийни напитки. По думите му вече има достатъчно данни за вредата от използването им и дори съществуват данни за внезапна сърдечна смърт и дългосрочни негативни последствия върху функцията на сърцето.

При възрастните, които искат да изглеждат добре, е налице друг проблем – употребата на химични синтетични вещества с цел бързо натрупване на мускулна маса. Тези субстанции също имат неблагоприятно влияние върху сърцето. „Натуралният начин е добър, но изисква много време, грижа и последователност. Когато търсим бързи резултати, тогава прибягваме към химията“, коментира натрупването на мускулна маса проф. Карамфилов.

За поддържане на оптимална мускулна маса, кардиологът препоръчва умерено до високостепенно напрежение между 3 и 4 пъти седмично. Именно това влияе тонизиращо върху сърдечносъдовата система и води до по-добро изгоряне на холестерола.

Относно бъдещето на лечението проф. Карамфилов е категоричен: „Това са генните терапии, които драматично понижават холестерола с много малка честота на странични ефекти“. И добавя: „Вече има дългосрочни проучвания, които показват, че това драматично сваляне води до повишаване на продължителността на живота“.

Кои други фактори влияят неблагоприятно върху сърдечносъдовото ни здраве?

„Животът в замърсени градове е много силен промотор на възпалението и атеросклерозата. А преди 4 години, когато откриха пластмаса върху морската сол, стана ясно, че няма да се избавим от това нещо така лесно“, алармира проф. Карамфилов.

Микропластмасата е причина рибата вече да не се препоръчва като здравословна алтернатива на месото, тъй като замърсяването на океаните с нея води до абсорбирането ѝ от морските обитатели, чрез които тя попада и в тялото на човека.

Понякога обаче човек все пак се сблъсква с животозастрашаващи заболявания. Като например инфаркт.

