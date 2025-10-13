Акнето засяга милиони хора по света. Често се възприема като обикновен козметичен проблем, но това съвсем не е така. Зад акнето стоят хормонален контекст, храна, емоции, недоспиване и още други фактори.

В „Подкаст за здраве“ разбиваме митове, обръщаме поглед към науката и откриваме дали можем да върнем чистотата на кожата не само отвън, но и отвътре навън, защото истинската красота започва точно така.

Гост в студиото е дерматологът д-р Евгени Христозов.

Кои са рисковите фактори за поява на акне?

„Трудно е да контролираме с какво се храним, но все пак има неща, които можем да направим. Можем да спрем храните с висок гликемичен индекс изобщо“, казва в „Подкаст за здраве“ дерматологът д-р Евгени Христозов. Към тях се отнасят рафинираните захари, белият хляб, картофите, оризът и т.н.

Снимка: bTV Media Group

Препоръчително е, ако се консумират, те да бъдат в ограничени количества и в края на храненето, когато организмът е снабден с достатъчно фибри, които да забавят глюкозния пик. В този случай количеството е определящо за ефекта на десерта върху организма. „Освен това има много скрита захар в продуктите, които привидно уж не са сладки“, обръща внимание д-р Христозов. И препоръчва винаги да четем етикетите.

Важен промотор за възникване на акне е системното недоспиване. „Сънят е свръхважен за нас във всяко едно отношение, за умствената ни функция, за физическото ни представяне, дори за килограмите“, акцентира специалистът. Липсата на сън е благоприятен фактор за затлъстяване.

На този фон той алармира за изместения циркаден ритъм на тийнейджърите и ефектите върху физическото и менталното им здраве. „Те са склонни да заспиват около един час по-късно и са склонни да стават около един час по-късно, за да имат същата нужда от сън“, казва д-р Христозов.

Недоспиването води след себе си високи нива на катехоламини, кортизол, свръхактивация на мастните жлези, окосмяване и образуване на пъпки.

От друга страна, хормоните, които стимулират мастните жлези, също могат да влошат акнето. „Много често откриваме пациенти с много висок инсулин. Не е рядкост да намерим деца с инсулин 30-40 при норма около 8. Това означава HOMA индекс 6-7-8, при условие че над 2.5 се смята за диабет“, обяснява д-р Евгени Христозов.

„Когато човек има наднормено тегло, всъщност инсулинът става висок заради инсулиновата резистентност, но освен това мастната тъкан отделя вещества, които всъщност провокират възпалението не само в кожата, а и в целия организъм, наречени адипокини“, добавя експертът. Ето защо, когато става въпрос за пациенти с акне, наднорменото тегло трябва да бъде внимателно управлявано.

Как да се грижим за кожата си правилно?

Според д-р Христозов е добре пациентите да залагат на продукти, които подкрепят вътрешните оздравителни процеси в кожата.

Снимка: bTV Media Group

„На първо място трябва да почистваме кожата по такъв начин, че да не я преизсушаваме и да я правим ранима, защото така влошаваме акнето“, съветва д-р Христозов. Преизсушаването може да настъпи като последица от прекомерно измиване на лицето. Нерядко към подходящата рутина се назначава и подходяща медикаментозна терапия.

Най-честата негативна черта при пациентите с акне е нетърпението. „Една успешна терапия за акне, само медикаментозна, трябва да доведе от 20 до 40% подобрение за около 40 дни. Това е нормата“, казва д-р Христозов.

Цялото интервю с д-р Евгени Христозов пред д-р Неделя Щонова гледайте във видеото.