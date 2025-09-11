Инициативата „Заедно сме в борбата срещу акнето“ се завръща с единадесето издание на прегледите за акне в хибриден формат – както в кабинет на дерматолог, така и онлайн чрез платформата за телемедицина Healee.

Желаещите могат да се запишат за преглед на живо или да заявят кодове за безплатна консултация, която да се проведе в периода от 13 до 24 октомври.

Акнето е тема, която винаги е актуална. У нас това е най-често срещаното многофакторно кожно заболяване, което засяга 80% от тийнейджърите и близо 40% от възрастните и представлява значим кожен проблем.

От BIODERMA вярват, че решение съществува, а ролята на дерматолога е ключова в този процес. Всеки заслужава достъп до професионален съвет, персонално внимание и подкрепа в борбата срещу акнето. Това е принципът в основата на кампанията „Заедно сме в борбата срещу акнето“, която компанията организира тази есен за единадесета поредна година съвместно със здравни специалисти и партньорски организации.

На фокус е пациентът и нуждата от достоверна информация и открит обществен диалог по темата. Ежегодно кулминацията на кампанията е организирането на безплатни прегледи на акне при дерматолог.

Желаещите за преглед могат да се запишат за безплатна консултация на специално посветения сайт zaednosme.bg. Там ще имат възможност да изберат най-близкия до тях дерматолог и предпочитания начин за консултация – на живо или онлайн. В случай че изберат онлайн консултация, те могат да получат код след попълване на входяща анкета. Кодовете за безплатните прегледи ще бъдат активни от 13 до 24 октомври. Информация за участващите в кампанията лекари също е налична на посочения линк.

Пациентите могат да изтеглят приложението Healee на мобилния си телефон (за iOS и Android) или да използват десктоп версията на приложението на app.healee.com.

От BIODERMA споделят, че борбата с акнето изисква дългосрочна стратегия и сериозно внимание – както към кожния проблем, така и към обществения. Често акнето засяга психическото състояние и емоционалния баланс на пациентите. Проучване сочи, че 8 от 10 подрастващи вярват, че „външният вид може да определи успеха в живота в бъдеще“. Последиците от това могат да бъдат болезнени за самочувствието и да повлияят негативно на социалните взаимоотношения.

ПАРТНЬОРИ НА ИНИЦИАТИВАТА

Български фармацевтичен съюз, Българска фармацевтична студентска асоциация, Асоциация Родители, Българската асоциация на естетичните дерматолози, Частна професионална гимназия по дигитални умения „СофтУни БУДИТЕЛ“, Асоциация на студентите-медици в България.

ПОВЕЧЕ ЗА КАМПАНИЯТА „ЗАЕДНО СМЕ В БОРБАТА СРЕЩУ АКНЕТО“

„Заедно сме в борбата срещу акнето“ е дългогодишна образователна кампания на BIODERMA, която поставя фокус върху пациента и обединява различни специалисти с една обща цел – да разбие битуващите митове и предразсъдъци за акнето и да покаже, че решение на проблема съществува. За десетте изминали издания на кампанията безплатни консултации при дерматолог са получили над 14 500 пациенти.

ПОВЕЧЕ ЗА HEALEE

Телемедицината по същество е медицина, практикувана от разстояние – чрез аудио или видео връзка между лекаря и пациента, осъществена чрез платформа, която позволява консултация и преглед без посещение на лечебно заведение.

Healee е най-голямото българско приложение за телемедицина, което предоставя богати възможности за комуникация между лекар и пациент. От старта на платформата през 2018 г. досега са се включили над 200 000 пациенти и над 1800 специалисти.