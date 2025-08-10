Революционно изследване, проведено от учени от Università Cattolica and Stanford University, разкрива забележителния ефект от световната кампания за ваксинация срещу COVID-19.
Според анализа, ваксините са предотвратили 2.53 млн. смъртни случая в периода между 2020 и 2024 година.
Ключови резултати от изследването
Изследването, публикувано в престижното списание JAMA Health Forum, установява няколко важни факта:
- Един спасен живот на всеки 5,400 дози - това означава изключително висока ефективност на ваксинационните програми.
- 82% от спасените животи се дължат на ваксинация преди заразяване с вируса.
- 57% от предотвратените смърти са регистрирани по време на вълната с варианта Омикрон.
- 90% от спасените хора са на възраст 60 години и повече.
- 14.8 милиона спестени години живот - или една година живот за всеки 900 приложени дози.
Уникалността на изследването
„Преди това, няколко изследвания се опитаха да оценят ефектът от ваксините с различни модели и в различни периоди или части от света, но това е най-задълбоченото проучване“, обясняват изследователите.
Изследването се отличава с:
- Използване на световни данни
- Включване на периода на варианта Омикрон
- Изчисляване на спестените години живот
- По-малко предположения за развитието на пандемията
Методология на анализа
Изследването е ръководено от проф. Стефания Боча от Università Cattolica в Рим, специалист по обща и приложна хигиена. Екипът включва д-р Анджело Мария Пецуло и д-р Антонио Кристиано, които работят в сътрудничество с професор Джон П. А. Йоанидис от Станфордския университет.
Работата е част от европейския проект "ExACT", финансиран от програмата за изследователско съвършенство на ЕС Marie Sklodowska-Curie.
Експертите изследват световни демографски данни, като прилагат серия от статистически методи за определяне на:
- Кои хора са се разболели от COVID-19 преди или след ваксинация.
- Кои случаи са били преди или след периода на Омикрон.
- Колко от заразените са починали и на каква възраст.
„Сравнихме тези данни с моделираните данни в отсъствието на COVID ваксинация и така успяхме да изчислим броя на хората, които бяха спасени от COVID ваксините, и годините живот, спечелени в резултат от тях“, обяснява д-р Пецуло.
Възрастовото разпределение на ползите
Анализът показва ясно разпределение на ползите по възрастови групи:
- 76% от спестените години живот засягат хора над 60 години
- Само 2% от общия брой са жители на домове за дългосрочни грижи
- Деца и юноши (0.01% от спасените животи и 0.1% от спестените години живот)
- Млади възрастни 20-29 години (0.07% от спасените животи и 0.3% от спестените години живот)
Консервативни, но ясни резултати
„Тези оценки са значително по-консервативни от предишни изчисления, които се фокусираха главно върху първата година от ваксинацията, но ясно демонстрират важна цялостна полза от COVID-19 ваксинацията през периода 2020-2024“, подчертава проф. Боча подчертава.
Изследването потвърждава, че най-големите ползи от ваксинацията са осигурени за най-уязвимата част от световното население , възрастните хора.
Резултатите от това мащабно изследване предоставят научно обосновани доказателства за ефективността на COVID-19 ваксините в световен мащаб. Данните подкрепят важността на ваксинационните програми като ключова стратегия за защита на общественото здраве, особено за най-уязвимите групи от населението.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.