Революционно изследване, проведено от учени от Università Cattolica and Stanford University, разкрива забележителния ефект от световната кампания за ваксинация срещу COVID-19.

Според анализа, ваксините са предотвратили 2.53 млн. смъртни случая в периода между 2020 и 2024 година.

Ключови резултати от изследването

Изследването, публикувано в престижното списание JAMA Health Forum, установява няколко важни факта:

Един спасен живот на всеки 5,400 дози - това означава изключително висока ефективност на ваксинационните програми.

82% от спасените животи се дължат на ваксинация преди заразяване с вируса.

57% от предотвратените смърти са регистрирани по време на вълната с варианта Омикрон.

90% от спасените хора са на възраст 60 години и повече.

14.8 милиона спестени години живот - или една година живот за всеки 900 приложени дози.

Уникалността на изследването

„Преди това, няколко изследвания се опитаха да оценят ефектът от ваксините с различни модели и в различни периоди или части от света, но това е най-задълбоченото проучване“, обясняват изследователите.

Снимка: Canva

Изследването се отличава с:

Използване на световни данни

Включване на периода на варианта Омикрон

Изчисляване на спестените години живот

По-малко предположения за развитието на пандемията

Методология на анализа

Изследването е ръководено от проф. Стефания Боча от Università Cattolica в Рим, специалист по обща и приложна хигиена. Екипът включва д-р Анджело Мария Пецуло и д-р Антонио Кристиано, които работят в сътрудничество с професор Джон П. А. Йоанидис от Станфордския университет.

Работата е част от европейския проект "ExACT", финансиран от програмата за изследователско съвършенство на ЕС Marie Sklodowska-Curie.

Експертите изследват световни демографски данни, като прилагат серия от статистически методи за определяне на:

Кои хора са се разболели от COVID-19 преди или след ваксинация.

Кои случаи са били преди или след периода на Омикрон.

Колко от заразените са починали и на каква възраст.

„Сравнихме тези данни с моделираните данни в отсъствието на COVID ваксинация и така успяхме да изчислим броя на хората, които бяха спасени от COVID ваксините, и годините живот, спечелени в резултат от тях“, обяснява д-р Пецуло.

Възрастовото разпределение на ползите

Снимка: Canva

Анализът показва ясно разпределение на ползите по възрастови групи:

76% от спестените години живот засягат хора над 60 години

Само 2% от общия брой са жители на домове за дългосрочни грижи

Деца и юноши (0.01% от спасените животи и 0.1% от спестените години живот)

Млади възрастни 20-29 години (0.07% от спасените животи и 0.3% от спестените години живот)

Консервативни, но ясни резултати

„Тези оценки са значително по-консервативни от предишни изчисления, които се фокусираха главно върху първата година от ваксинацията, но ясно демонстрират важна цялостна полза от COVID-19 ваксинацията през периода 2020-2024“, подчертава проф. Боча подчертава.

Изследването потвърждава, че най-големите ползи от ваксинацията са осигурени за най-уязвимата част от световното население , възрастните хора.

Резултатите от това мащабно изследване предоставят научно обосновани доказателства за ефективността на COVID-19 ваксините в световен мащаб. Данните подкрепят важността на ваксинационните програми като ключова стратегия за защита на общественото здраве, особено за най-уязвимите групи от населението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.