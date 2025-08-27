Есенният период носи скрити рискове за сърдечно-съдовата система, което прави профилактичните прегледи особено важни през този сезон.

В тази връзка УМБАЛ „Лозенец" организира безплатни кардиологични прегледи за всички желаещи в периода от 9 до 12 септември 2025 година.

Защо есента е критично време за сърцето?

Медицинските изследвания показват ясна връзка между сезонните промени и честотата на сърдечно-съдовите инциденти. Особено тревожен е фактът, че с падането на температурата рискът от инфаркт се увеличава с около 2%, което обяснява защо през студените месеци се наблюдава покачване на сърдечните инциденти.

Есенното време създава предизвикателства за сърдечно-съдовата система поради няколко ключови фактора:

Температурни колебания: Рязката разлика между студените сутрини и нощи и топлите часове през деня поставя сърдечно-съдовата система под сериозен стрес . Кръвоносните съдове непрестанно се свиват и разширяват, което води до колебания в кръвното налягане и принуждава сърцето да работи под допълнително натоварване.

Подготовка за зимния период: Пренастройването на сърдечно-съдовата система към есенно-зимния период не е процес, който се базира единствено на саморегулация. Този сложен физиологичен процес изисква професионална кардиологична консултация, съобразена с индивидуалните особености на всеки пациент.

Повишен риск за уязвими групи: Хората с високо кръвно налягане са особено застрашени през есенните месеци, но рискът засяга не само тях. Възрастните хора, пациентите с диабет и тези с вече диагностицирани сърдечни проблеми тря бва да бъдат особено внимателни към симптомите си през този период.

Холистичен подход към сърдечното здраве

Кардиолозите от УМБАЛ „Лозенец" подчертават, че консултациите не трябва да се възприемат само като корекция на медикаментозната терапия. Те представляват цялостен подход към здравето, който включва:

Снимка: Canva

Консултиран и съобразен начин на живот.

Пълноценно хранене, адаптирано към сезонните промени.

Ментална култура и баланс за справяне със стреса.

Индивидуално подбрани елементи, които заедно подпомагат здравето на сърцето и сърдечно-съдовата система.

Експертна грижа от водещи специалисти

Безплатните прегледи ще се извършват от екип от петима висококвалифицирани лекари: д-р Стамболийска, д-р Ташева, д-р Кържина, д-р Ангелов и д-р Парушев. Всички те са опитни специалисти от Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Лозенец", готови да дадат професионално мнение, индивидуални препоръки и конкретни съвети за оптимизиране на сърдечното здраве.

Пътят към кардио-метаболитно здраве

Според специалистите, грижата за сърцето е само една част от пътя към кардио-метаболитно здраве, концепция, която обединява правилното функциониране на сърцето, кръвоносната система и обмяната на веществата. Тяхната визия е за промяна и подобрено качество на живот, което дава надежда на всеки пациент.

Медицинският екип използва съвременни диагностични техники за ранно откриване на заболяванията и предоставяне на грижи, които могат да променят живота. След прегледа и необходимите изследвания, лекарите изготвят индивидуален лечебен план, съобразен с нуждите и целите на всеки пациент.

Как да се възползвате от безплатните прегледи

Прегледите ще се извършват след предварително записване на телефон 02/ 96 07 682 в периода от 9 до 12 септември 2025 година.

Специалистите припомнят, че грижата за сърцето е най-добрата инвестиция в здравето, особено в периода на есенните промени, когато сърдечно-съдовата система е изложена на допълнителни предизвикателства. Профилактичният преглед може да открие проблеми в ранен стадий и да предотврати сериозни усложнения в бъдеще.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.