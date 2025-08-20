Сърдечните удари при жените често се проявяват с необичайни симптоми, които се различават значително от типичната силна болка в гърдите, характерна за мъжете.

Тези „тихи“ признаци, като умора, гадене и задух, често се отхвърлят като незначителни неразположения, което води до опасно забавяне на диагностицирането и лечението пише TOI.

Защо симптомите при жените са различни

„Сърдечните удари при жените често изобщо не приличат на сърдечни удари“, обяснява кардиологът д-р Дмитрий Яранов. „В практиката си съм виждал толкова много жени със симптоми, които типично не са свързани със сърцето, като гадене, болки в гърба или челюстта, внезапна умора, задух.“

Снимка: Canva

Според специалиста тези симптоми могат да бъдат толкова леки, че лесно се приписват на стрес или незначителни проблеми. „Трябва да признаем, че симптомите на инфаркт при жените често са различни от тези при мъжете“, подчертава той.

Седемте скрити предупредителни сигнала

Необичайна умора и слабост

Един от най-честите признаци при жените е силна умора, която се натрупва постепенно и може да продължи дни или седмици. Простите ежедневни задачи стават необичайно изтощителни, което подсказва, че нещо по-сериозно се случва.

Задух, замайване или световъртеж

Жените могат да се чувстват задушаване дори в покой или да изпитват замайване без видима причина. Тези симптоми често се преписват на стрес или колебания в кръвното налягане, но всъщност могат да сигнализират за недостатъчно кислород, достигащ до сърцето или мозъка.

Дискомфорт в челюстта, врата, гърба, раменете или ръцете

Болката може да се разпространи в области, отдалечени от гърдите. Тези усещания се проявяват като напрежение в мускулите, стягане или натиск, а не като остра болка, което ги прави лесни за пренебрегване.

Проблеми с храносмилането

Гадене, повръщане, лошо храносмилане или болки в горната част на корема са често срещани при жени в прединфарктно състояние. Те могат да бъдат погрешно интерпретирани като киселини, грип или хранително отравяне.

Студена пот, влажна кожа или тревожност

Въпреки че се отхвърлят като проблеми, свързани със стреса, тревожността и студената пот всъщност могат да бъдат фини признаци за настъпващ сърдечен удар.

Снимка: Canva

Нарушения на съня

Затруднения при заспиване, често събуждане или постоянно чувство на изтощение след цяла нощ могат да сигнализират за сериозен проблем. Изследвания показват, че много жени забелязват тези промени дни или седмици преди сърдечен инцидент.

„Тихи“ сърдечни пристъпи

Някои сърдечни пристъпи се проявяват почти без симптоми. Жените могат да приписват лекия дискомфорт на стрес или умора, за да открият по-късно увреждане на сърцето чрез медицински тестове.

Защо се случва това неразбиране

Сърдечните заболявания са водещата причина за смъртност при жените, но осведомеността за предупредителните признаци остава ниска. Биологичните и хормоналните разлики при жените също влияят върху проявяването на симптомите.

Състояния като коронарна микросъдова дисфункция или артериални спазми могат да причинят необичаен дискомфорт в гърдите, но остават неоткрити при стандартните тестове. Жените могат да претърпят сърдечни пристъпи без големи артериални блокажи или поради спонтанна дисекция на коронарната артерия - рядка, но сериозна причина, особено при по-млади жени.

Какво можете да направите

Научете се да разпознавате признаците

Запомнете, че симптомите при жените често не са изразени е в болка в гърдите. Внимавайте за умора, задух, дискомфорт на необичайни места, стомашни проблеми, изпотяване, замайване или проблеми със съня.

Снимка: Canva

Действайте бързо

Бързата реакция спасява животи. Забавянето може да доведе до сериозни сърдечни увреждания или фатални последствия. Обадете се незабавно на спешната помощ при подозрение за инфаркт, дори и да липсва болка в гърдите.

Познайте рисковите си фактори

Високо кръвно налягане, диабет, висок холестерол, затлъстяване, пушене, фамилна анамнеза и хормонални фактори като менопауза повишават риска от сърдечен удар при жените.

Грижете се за себе си

При появата на тревожни симптоми настоявайте за навременна медицинска оценка. Бъдете ясни с медицинския персонал, че може да не се касае за тревожност или лошо храносмилане, а за сърдечен проблем.

Поддържайте добро сърдечно здраве

Бъдете активни физически, яжте здравословна за сърцето храна, контролирайте стреса, избягвайте тютюнопушенето и планирайте редовни прегледи, особено след менопаузата.

„Ранното разпознаване на симптомите на инфаркт е ключово, а насърчаването на по-добра осведоменост за сърдечното здраве при жените може да спаси животи“, подчертава д-р Яранов. „Ако нещо не е наред, слушайте тялото си. Не чакайте да се стигне до спешен случай, доверете се на инстинктите си и действайте.“

Често задавани въпроси:

1.Какви са симптоми на инфаркт при жените?

Жените по-често изпитват нетипични симптоми като болка в гърба, врата, челюстта или стомаха, задух, умора, гадене и повръщане, вместо класическата силна болка в гърдите.

2.Защо симптомите на инфаркт при жените са по-различни?

Може да се обясни, че това се дължи на разликите в начина, по който се развива атеросклерозата при жените (често засяга по-малките съдове), както и на хормоналните разлики.

Кои жени са изложени на по-висок риск от инфаркт?

Въпреки че рискът нараства с възрастта, важно е да се подчертаят специфични рискови фактори като:

Диабет (при жените увеличава риска повече, отколкото при мъжете).

Високо кръвно налягане.

Висок холестерол.

Наднормено тегло и липса на физическа активност.

Специфични състояния, свързани с бременността, като прееклампсия или гестационен диабет.

Автоимунни заболявания като лупус и ревматоиден артрит.

3.Смъртоносен ли е инфарктът при жените?

За съжаление, да. Жените често търсят медицинска помощ по-късно, тъй като симптомите им са неясни или се приписват на други състояния. Това забавяне в диагностиката и лечението може да доведе до по-лоши резултати.

4.Какви стъпки трябва да предприеме една жена, ако подозира инфаркт?

Ясен и конкретен призив за действие: "Веднага се обадете на 112!". Трябва да се подчертае, че не трябва да шофират до болницата сами и че бързото действие е от жизненоважно значение.

Как жените да се предпазят от инфаркт?

Контролиране на кръвното налягане и холестерола.

Поддържане на здравословно тегло.

Редовна физическа активност.

Здравословно хранене.

Спиране на тютюнопушенето.

Управление на стреса.

5.Какво е значението на хормоните и менопаузата за риска от инфаркт?

Спадът на естрогена след менопаузата увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.