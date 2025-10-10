Докато депресията и тревожността често са в центъра на общественото внимание, стресът остава недооценен проблем.

Въпреки че не е класифициран като психично заболяване, стресът може да предизвика както психични, така и физически реакции с дълготрайни последици за здравето, пише NDTV

Какво представлява стресът?

Стресът е естествена реакция на организма към всяко предизвикателство, физическо или емоционално. Той може да бъде предизвикан от работно натоварване, лични взаимоотношения или значими промени в живота. Докато умереният стрес може да бъде полезен и мотивиращ, прекомерният и продължителен стрес води до хронични състояния, които застрашават здравето.

Снимка: Canva

„Стресът не е запис в медицинските учебници, но преминава през почти всяко заболяване, което диагностицираме. Той нито е инфекция, нито нараняване, но е динамично поле, което променя химията на тялото и яснотата на ума,“ обяснява д-р Самант Дарши, интервенционален психиатър в болници Yatharth и основател на Psymate Healthcare.

Защо стресът е сериозен здравословен проблем

Много хора подценяват последствията от продължителния стрес, смятайки го само за емоционален проблем. Действителността е, че хроничният стрес увеличава риска от:

Сърдечносъдови заболявания.

Високо кръвно налягане.

Диабет.

Стомашно-чревни проблеми.

Автоимунни нарушения.

Освен това хроничният стрес отслабва имунната система, правейки тялото по-уязвимо към инфекции и възпаления.

Снимка: Canva

"Имунната ни система обикновено функционира с прецизност - разпознава заплахи и се възстановява тихо. При постоянен хормонален стрес тази прецизност избледнява. Защитните клетки спират да се размножават, координацията на защитата се нарушава и тялото започва да реагира прекомерно на безвредни сигнали," допълва д-р Дарши.

Последици от неконтролирания стрес

Неконтролираният стрес има далечни последствия върху менталното и физическото здраве:

Ментално здраве: Повишена тревожност, депресия и настроенчески промени.

Когнитивни функции: Затруднена концентрация, забравяне и лошо вземане на решения.

Сън: Безсъние или недостатъчен сън, водещи до умора и раздразнителност.

Физически симптоми: Главоболия, мускулно напрежение и храносмилателни проблеми.

Как стресът разрушава тялото

„Когато натискът се увеличава, тялото стартира функции за оцеляване. Сигнали от дълбоките мозъчни центрове задействат освобождаването на адреналин и кортизол, молекули, предназначени да ни спасят в спешни случаи. За кратки предизвикателства те помагат; за месеци наред те разяждат,“ обяснява д-р Дарши.

Продължителната активация поддържа високо кръвното налягане, отслабва храносмилането, прави съня повърхностен и обърква имунитета.

Снимка: Canva

Възпалителните маркери се повишават, докато възстановяването се забавя. С времето този дисбаланс подхранва хипертонията, диабета, автоимунните заболявания и ускореното стареене.

Стратегии за управление на стреса

Справянето със стреса изисква проактивен подход:

Редовна физическа активност - Поне 30 минути умерени упражнения повечето дни от седмицата

Осъзнатост и медитация - Техники за дишане и медитация помагат за намаляване на стреса

Здравословно хранене - Балансирана диета, богата на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни

Достатъчен сън - 7-9 часа качествен сън всяка нощ

Управление на времето - Организиране на задачите и поставяне на реалистични цели

Социални контакти - Споделянето на мисли и чувства с близки осигурява подкрепа

Професионална помощ - При неуправляем стрес консултацията с психолог или психиатър е от съществено значение

„Посланието на тазгодишния Световен ден на психичното здраве е достъп - не само до клиники и медикаменти, но до разбиране. Всеки човек има право да знае как мисълта, емоцията и биологията си взаимодействат,“ подчертава д-р Дарши.

„Стресът не е враг, който трябва да бъде унищожен; той е обратна връзка, която иска съгласуване. Когато това послание бъде чуто, лекуването се превръща в еволюция.“

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.