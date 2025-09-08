Видове главоболиe и как да ги облекчим с натурални средства

Знаете ли, че има 150 вида главоболия? Сред най-разпространените са тензионно главоболие, мигрена, синусово главоболие, клъстерно главоболие и други. Причината, продължителността и интензивността могат да варират в зависимост от вида главоболие.

Много от нас са запознати с някаква форма на тази пулсираща, неприятна и разсейваща болка. Ако главоболието ви е по-леко и няма допълнителни симптоми като схванат врат, обрив, повръщане, дезориентация, неясна реч, температура над 38°C, загуба на зрение или частична парализа няма нужда да бързате към лекар.

Но ето как да идентифицирате вида главоболие, който може да изпитвате, и какво можете да направите, за да облекчите симптомите му.

Видове главоболие

Главоболията се разделят в две основни групи - първични и вторични.

Първичните главоболия възникват, когато болката в главата е причината, пише специализираното издание healthline. С други думи, главоболието не е предизвикано от нещо, с което тялото ви се справя, като болест или алергии. Най-разпространени сред тях да тензионното главоболие и мигрената. Тези главоболия могат да бъдат епизодични или хронични:

Епизодичните главоболия могат да се появяват от време на време, но не повече от 15 дни в рамките на един месец. Те могат да продължат от половин час до няколко часа.

Тензионно главоболие (Главоболие от напрежение)

При главоболието от напрежение, може да усетите тъпа, болезнена болка в цялата глава. Може да се появи и чувствителност около мускулите на врата, челото, скалпа или раменете. Болката обикновено е лека или търпима.

Симптомите на тензионното главоболие може да включват:

Тъпа болка в главата

Натиск около челото

Чувствителност около челото и скалпа

Затруднено фокусиране

Раздразнителност или умора

Всеки може да получи главоболие от напрежение. Стресът често го предизвиква. Лекарите не знаят какво точно причинява тензионните главоболия. Понякога те може да бъдат свързани с мускулно напрежение в главата и врата или с лоша стойка.

Снимка: Pexels

Смята се, че предразположеността на някого към тензионни главоболия е повлияна от генетични фактори. Възможно е да е свързана и й повишена чувствителност към болка. Тензионните главоболия се предизвикват от:

Стрес

Алкохол

Зъбни проблеми (като стискане на челюстта и скърцане със зъби)

Напрежение на очите

Сухота в очите

Умора

Пушене

Настинка или грип

Синусова инфекция

Кофеин

Лоша стойка

Емоционален стрес

Недостатъчно пиене на вода

Липса на сън

Клъстерно главоболие (синдром на Бинг-Хортън)

Клъстерните главоболия се появят със силна пареща и пронизваща болка около или зад едното око или от едната страна на лицето едновременно. Тези главоболия се появяват последователно. Всяко главоболие може да продължи от 15 минути до 3 часа. През това време хората могат да изпитват главоболие от веднъж на ден до осем пъти на ден, обикновено по едно и също време. След като едно главоболие отшуми, скоро последва друго.

Серия от клъстерни главоболия може да бъде ежедневна в продължение на месеци. Те са по-чести през пролетта и есента и в повечето пъти се срещат при мъжете. Лекарите не са сигурни какво причинява клъстерните главоболия.

Симптомите на клъстерното главоболие може да включват:

Подуване, зачервяване, зачервяване и изпотяване от страната, засегната от главоболието

Запушен нос и сълзене на очите от същата страна като главоболието

Мигрена

Мигрената е главоболие, което причинява интензивна пулсираща болка дълбоко в главата. Епизодите продължават между 4 и 72 часа без облекчаване, което значително ограничава способността ви да изпълнявате ежедневните си задължения.

По време на един от тях може да изпитате:

Пулсираща болка, обикновено от едната страна на главата

Чувствителност към светлина

Чувствителност към звук

Гадене и повръщане

Около една трета от хората с мигрена изпитват зрителни нарушения преди началото на фазата на главоболие. Известна като мигренозна аура, тя може да ви накара да видите:

Мигащи или трептящи светлини

Зигзагообразни линии

Звезди

Слепи петна

Мигрената може да е наследствена или състоянието може да е свързано с други заболявания на нервната система. Според статистическите данни жените са три пъти по-застрашени от мъжете. Хората с посттравматично стресово разстройство (ПТСР) също имат повишен риск от мигрена.

Често срещани причинители на мигрена включват фактори на околната среда, като например:

Нарушение на съня

Дехидратация

Пропускане на хранения

Някои храни

Хормонални колебания

Излагане на химикали

Синусово (алергично) главоболие

Вторичните главоболия са симптом на нещо друго, което се случва в тялото ви. Ако причината за вторичното ви главоболие е постоянна, главоболието ви може да стане хронично. Лечението на основната причина обикновено води до облекчаване на главоболието.

Главоболието понякога се случва в резултат на алергична реакция. Болката от тези главоболия често е фокусирана в областта на синусите и предната част на главата.

Снимка: iStock

Мигрената понякога се диагностицира погрешно като синусово главоболие. Хората с хронични сезонни алергии или синузит са податливи на тези главоболия.

Как да облекчите главоболието с природни средства?

Както вече разбрахте, главоболието не е причина да бързате към лекар, нито да прекалявате с лекарства. Симптомите може да се овладеят у дома с редица природни лечения, включително пиене на вода, дрямка, прилагане на студен компрес и други.

Билки и натурални средства

Изследванията показват, че някои билки, включително куркумин, лайка и лечебна овчарка, могат да намалят симптомите на главоболие.

Коренът от джинджифил съдържа много полезни съединения, включително антиоксиданти и противовъзпалителни вещества и е установено, че намалява болката при хора с мигрена. Нещо повече, джинджифилът помага за намаляване на гаденето и повръщането, често срещани симптоми, свързани със силно главоболие.

Снимка: iStock

Етеричните масла също имат много терапевтични ползи. Изследванията показват, че етеричните масла от мента, лавандула и евкалипт са особено полезни, когато имате главоболие. Ако изпитвате чести главоболия, опитайте да дифузирате етерични масла или да втриете малко количество етерично масло, като ментово или лавандулово масло, смесено с базово масло, като жожоба, върху китките или слепоочията си.

Студен компрес

Използването на студен компрес може да помогне за намаляване на симптомите на главоболие. Прилагането на студени или замразени компреси върху областта на врата или главата намалява възпалението, забавя нервната проводимост и свива кръвоносните съдове, като всичко това може да помогне за намаляване на главоболието.

Дихателни упражнения и техники за релаксация

Често срещано и ефективно дихателно упражнение за главоболие е бавното, дълбоко диафрагмално дишане, което включва вдишване за 4 секунди и издишване за 4 секунди в продължение на поне една минута. Тази техника помага за активиране на парасимпатиковата нервна система, успокоявайки тялото и намалявайки напрежението, което може да допринесе за главоболие.