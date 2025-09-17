Всекидневният стрес е част от живота, която не може да бъде игнорирана. Сутрешната аларма, часовете, прекарани в задръстване, скандалите с колеги, поредната родителска среща... всичко това оказва влияние върху финия баланс, в който се намират различните хормони в организма ни.

Овладяването на стреса е едно от задължителните умения, което всеки съвременен човек трябва да усвои. Как да разберем обаче какви нива на стрес имаме и кои са дефицитите, които трябва да попълним? По темата разговаряме с нашия специален гост в „Подкаст за здраве“.

Кой е проф. д-р Милен Богданов?

Той е преподавател във Факултета по химия и фармация към Софийски университет Св. Климент Охридски. Във фокуса на научните му изследвания е разработването на методи за анализ на минерали, хормони и невротрансмитери с цел установяване на нивата на стрес и предпоставката за развитие на различни метаболитни състояния.

Снимка: bTV Media Group

Как стресът влияе върху нашия организъм?

„Ако успеем да минимизираме факторите, които влияят негативно върху нашия организъм, в хроничен план ние можем да постигнем едно добро качество на живот и по този начин да избегнем развитието на различни метаболитни заболявания“, заявява в „Подкаст за здраве“ проф. д-р Милен Богданов. Това послание е оптимистично, но все по-трудно за следване в съвремието.

„Нашият организъм е в абсолютен синхрон с тъмнината и светлината. Съответно всеки един от тези фактори предизвиква синтеза на определени вещества в организма, които се свързват с определени процеси“, казва ученият. Това обяснява защо сънят е толкова важен за превенцията на стреса. Препоръчителната му продължителност е около 7-8 часа на нощ. „Това е времето, в което организмът се регенерира, пречиства, детоксикира“, пояснява проф. Богданов.

Ако не успеем да „изключим съзнанието си“ преди сън, поради наличие на прекомерен стрес, то на практика се получава разминаване в състоянието на тялото и мозъка, в резултат на което през следващия ден страдаме от липса на енергия.

Какво е адренално изтощение и как да го разпознаем?

„Има характерни проявления, които могат да се разпознаят дори и визуално“, коментира проф. Богданов. „Има едно много важно съотношение между два хормона, единият е кортизол, другият е дихидроепиандростерон. Знае се много добре, че съотношението между тях е най-добрият маркер за метаболитно здраве“, допълва той.

Снимка: bTV Media Group

Определянето на това съотношение може да се осъществи чрез анализ на коса, който предоставя осреднено ниво на всички метаболити, които сме способни да измерим вътре.

Можем ли да се справим със стреса?

„Двата най-ефективни природни агенти, които са антагонисти на кортизола, са магнезий и витамин А, а също и прогестерон“, коментира проф. Богданов. „Минералите, за разлика от всички други неща в организма, са екзогенни – ние не можем да си ги синтезираме сами и трябва да си ги набавим“, обяснява той.

За да се случи това, е необходима промяна в храненето, в начина на живот, прием на адекватно количество вода, а понякога – и суплементация.

Цялото интервю с проф. д-р Милен Богданов пред Ралица Стефанова гледайте във видеото.