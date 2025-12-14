Срещаме ви с една жена, която както повечето от нас, живее на бързи обороти. Кариера, любов, семейство. И точно когато очаква внуче, съдбата поставя живота ѝ на пауза. За силата да продължиш въпреки диагнозата, ще говорим със Соня Радкова.

За нея 2016 е преломна година – семейството ѝ се разпада след 30-годишен брак, майка ѝ се разболява от рак на дебелото черво, а нейното лично здраве също се влошава.

Как изглежда първоначалният сблъсък на Соня с рака?

„Напипах лимфен възел, надключичен, който не ми даде мира. Знаех, предполагах, че ще излезе нещо не както трябва“, припомня си Соня. Страховете ѝ се потвърждават, когато след проведени изследвания, чува: „Госпожо, вие имате рак на белия дроб в напреднал стадий“.

В този момент Соня се разбива на парчета. „Целият живот ми мина на лента и вече бях се простила с всичките ми близки хора“, откровена е жената. Споделя, че най-тежко в този момент ѝ е било да съобщи новината на родителите и детето си.

По какъв начин Соня успява да се изправи след съкрушителната новина?

Неподозирана вътрешна сила обаче започва да блика от недрата ѝ и тя стъпва на краката си. Предприема светкавични мерки, без и за миг да подценява сериозността на своето състояние. А съдбата я среща с д-р Росица Кръстева, която днес тя определя като своя „пътеводна светлина“. Двете преминават през битките заедно. Включително през разтърсващата трикратна поява на метастази в мозъка през 2017, 2020 и 2023.

Всъщност Соня е и причината за съществуването на проекта „Живот без рак“, защото тя запознава д-р Щонова и д-р Кръстева. В резултат се ражда това толкова образователно, смислено и мотивиращо съвместно начинание.

Как онкологичната диагноза променя вътрешния мироглед на пациента?

Днес, след дългия път през последните 9 години, Соня има по-философски поглед и подхожда към ситуациите и хората около себе си с още по-голяма доза мъдрост.

„Неслучайно се случиха тези неща на мен. Може би, защото трябваше да разбера силата си. Може би трябваше да разбера, че подкрепата от близки и приятели е много важно нещо. Може би трябваше да разбера, че когато си сама и няма на кого да разчиташ, силата ти се удвоява“, казва Соня Радкова.

