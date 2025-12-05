Прочистване на кръвоносните съдове без лекарства: Възможно ли е

Артериите са жизненоважна част от кръвоносната система, която доставя кислород и хранителни вещества към всички органи. Но с годините в тях може да се натрупа артериална плака – смес от холестерол, мазнини и други вещества, която постепенно стеснява кръвоносните съдове.

Това състояние се нарича атеросклероза и може да увеличи риска от инфаркт и инсулт.

Въпросът, който вълнува много хора е: възможно ли е да прочистим артериите си естествено, без медикаменти или операция?

Отговорът е по-сложен, отколкото ни се иска. Разберете какво казва съвременната наука за възможностите за стабилизиране и частично обръщане на атеросклерозата чрез промени в начина на живот.

Как се образуват плаките в артериите

Процесът започва, когато холестеролът и други вещества се залепят за стените на артериите, което стеснява и затруднява кръвообращението. При повишаване на кръвното налягане плаката може да се разкъса, да образува съсирек и да предизвика инфаркт или инсулт.

Рискът от развитие на атеросклероза нараства при мъжете след 45-годишна възраст и при жените след 55-годишна възраст. Още по-тревожно е, че натрупването на плаки може да започне още в детството.

Прочистване на кръвоносните съдове без лекарства: Какво е възможно

"Има ограничени доказателства, че консумацията на определен вид храна, билки или природни средства ще намали или ще накара съществуващата плака във вашите артерии да изчезне.

Въпреки това, воденето на здравословен начин на живот може да предотврати образуването на допълнителна плака", обяснява съдовият хирург д-р Патрик Кук за изданието sharp.com.

Снимка: Canva

Това е ключовият момент: не можем да „разтопим" магически натрупаните плаки, но можем да:

Стабилизираме съществуващите плаки, за да намалим риска от разкъсване

Забавим прогресията на атеросклерозата

Частично обърнем натрупването при комбинация от агресивна промяна на начина на живот и медикаменти

Реалистични резултати от диета и движение

Диетични подходи с доказана ефективност

Средиземноморската диета е сред най-проучените хранителни режими и показва способност да намали сърдечносъдовия риск с до 30%. Тази диета включва:

Изобилие от зехтин, плодове, зеленчуци, ядки и риба

Минимално количество червено или преработено месо

Умерено количество сирене и вино

DASH диетата (Диетични подходи за спиране на хипертонията) също показва обещаващи резултати. В проучване от 2021 г. резултатите показват, че комбинацията от диетични промени и повишена физическа активност забавя прогресията на атеросклерозата.

Физическа активност

Редовното движение е фундаментално за сърдечносъдовото здраве. Американската кардиологична асоциация препоръчва минимум 150 минути умерена или 75 минути интензивна физическа активност седмично, или комбинация от двете.

Снимка: Canva

Аеробните упражнения могат да:

Повишат нивата на "добрия" HDL холестерол

Понижат кръвното налягане

Изгорят телесните мазнини

Подобрят контрола на кръвната захар

Как промяната в холестерола влияе на плаките

Ролята на LDL и HDL холестерола

LDL холестеролът (липопротеини с ниска плътност) се нарича "лош" холестерол, тъй като високите нива водят до натрупване на холестерол в артериалните стени. За пациенти с коронарна артериална болест целта е LDL под 70 mg/dL, а някои лекари вече целят стойности под 55 mg/dL.

HDL холестеролът (липопротеини с висока плътност) е "добрият" холестерол, който помага за отстраняване на холестерола от плаките. Нива над 60 mg/dL се свързват с по-нисък риск от сърдечни заболявания.

Проучване от 2020 г. отбелязва стабилизация на съществуващи плаки при пациенти с атеросклероза в рамките на 30 дни от приемане на медикаменти за понижаване на холестерола. Наблюдава се свиване на плаките наблюдава 1-2 години по-късно.

Съвети за промяна в начина на живот

При напреднала атеросклероза промените в начина на живот сами по себе си може да не са достатъчни. Лекарите използват различни процедури: ангиопластика със стентове или байпас операция.

Снимка: Canva

Д-р Кук подчертава: "Един от начините да се справим с годините натрупване на плаки е чрез промени в здравословния начин на живот, като отказване от тютюнопушенето, упражнения и балансирана диета за сърдечното здраве.

Медикаменти, като статините, също са благоприятни, тъй като намаляват производството на холестерол и може да бъдат предписани за намаляване на атеросклерозата и възпалението в кръвоносните съдове."



Най-ефективният подход комбинира:

Отказ от тютюнопушенето - тютюнопушенето уврежда артериалната обвивка и ускорява растежа на плаките Поддържане на здравословно тегло - загубата на 3-5% от телесното тегло може да подобри нивата на холестерола Управление на стреса - хроничният стрес влияе негативно на сърдечносъдовото здраве Ограничаване на алкохола - не повече от една напитка дневно за жени и две за мъже Редовни медицински прегледи - проследяване на холестерола, кръвното налягане и общото здраве Приемане на предписани медикаменти - статини, PCSK9 инхибитори или други понижаващи холестерола лекарства според препоръките на лекар

Реалистични очаквания и дългосрочен ангажимент

Прочистването на кръвоносните съдове без лекарства в пълния смисъл на думата не е възможно, но не това трябва да ни обезкуражава. Промените в начина на живот могат да:

Предотвратят образуването на нови плаки

Стабилизират съществуващите плаки

Забавят прогресията на атеросклерозата

Намалят риска от инфаркт и инсулт

За оптимални резултати е необходим комбиниран подход, включващ здравословна диета, редовна физическа активност, управление на рисковите фактори и при необходимост - медикаментозна терапия.

Консултирайте се винаги с лекар, преди да правите значителни промени в диетата или режима на упражнения, особено ако имате съществуващи здравословни проблеми или приемате медикаменти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници