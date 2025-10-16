Защо храни богати на мазнини причиняват атеросклероза

Атеросклерозата е основната причина за сърдечно-съдови заболявания, допринасяйки за повече от 33% смъртните случаи в световен мащаб.

Западните хранителни модели, високата честота на наднормено тегло и затлъстяване, както и повишената честота на глюкозна непоносимост и диабет тип 2 са свързани с атеросклерозата.

Всички знаем, че мазните храни са свързани със запушени артерии и по-висок риск от сърдечни заболявания, но защо или как храната става токсична отговарят експертите от Колумбийския университет.

Нова връзка между високото съдържание на мазнини и атеросклероза

Изследователите установяват, че храненето с високо съдържание на наситени мазнини повишава нивата на ендотелна липаза (EL), ензим, свързан с развитието на атеросклероза, и обратно - хранене с високо съдържание на омега-3 полиненаситени мазнини понижава нивата на този ензим. Констатациите установяват „нова" връзка между храната и атеросклерозата и предлагат нов начин за предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания.

Снимка: iStock

Подобно на други липази, EL играе роля в метаболизма на кръвните липопротеини, които са комплекси от липиди (мазнини) и протеини. Проучванията показват, че повишените EL са свързани с атеросклероза и възпаление.

Наситените мазнини и лошият холестерол

Наситените мазнини са вид мазнина, която е в твърдо състояние при стайна температура. Често срещани източници на наситени мазнини включват:

Преработено месо, включително хот-дог, наденица, бекон и др.

Мазни парчета месо, включително ребра, птиче месо с кожа и др.

Пълномаслени млечни продукти, включително масло, течна сметана, крема сирене и заквасена сметана.

Кокосово масло и палмово масло.

Пържена храна.

Тялото се нуждае от наситени мазнини. Но се стремете да получавате не повече от 5% до 6% от дневните си калории от наситени мазнини, пише Cleveland Clinic.

Консумацията на твърде много наситени мазнини може да повиши „лошия“ LDL холестерол в кръвта, което може да увеличи риска от сърдечни заболявания и инсулт. „Добрият“ HDL холестерол има положителен ефект, като отвежда холестерола от части на тялото, където има твърде много от него, към черния дроб, където се изхвърля.

Как LDL холестеролът причинява атеросклероза

Високите нива на лошия холестерол допринасят за атеросклерозата, като причиняват натрупване на плака по стените на артериите, процес, който с течение на времето стеснява и втвърдява артериите. Тази плака, която включва LDL холестерол, може в крайна сметка да доведе до запушвания, които ограничават кръвния поток и увеличават риска от инфаркт и инсулт.

Снимка: iStock

Намаляването на високите нива на LDL е ключова стратегия както за предотвратяване, така и за забавяне на прогресията на атеросклерозата, пише Националната библиотека по медицина.

Отлагане по стените на съдовете: При високи нива, LDL холестеролът започва да се натрупва по вътрешните стени на артериите.

Образуване на плака: Това натрупване води до формирането на атеросклеротични плаки, които съдържат холестерол, мазнини, калций и други вещества.

Възпалителна реакция: Окисленият LDL холестерол предизвиква възпалителна реакция в съдовете, което допълнително ускорява процеса.

Стесняване на артериите: С течение на времето плаките нарастват и стесняват артериалния лумен, което затруднява кръвообращението.

Риск от запушване: Натрупването може да доведе до напълно запушване на артерията, причинявайки сърдечен инфаркт или инсулт.

Как да замените наситените мазнини с ненаситени

В храната има 2 основни вида мазнини - наситени мазнини и ненаситени мазнини. Наситените мазнини са тези, за които трябва да внимавате, докато приемът на ненаситени мазнини (намиращи се в продукти като мазна риба, авокадо, несолени ядки и семена) може да помогне за понижаване на холестерола в кръвта и защити сърцето.

Ето няколко лесни съвета, които ще ви помогнат да консумирате по-малко наситени мазнини.

Направете рибата свой приятел

Преработените меса като колбаси, бургери и бекон са богати на наситени мазнини. Избирайте повече риба – особено мазна риба, като скумрия или сьомга, за здравословни ненаситени мазнини – или опитайте грах, боб и леща.

Снимка: iStock

Внимавайте със сосовете

Сосовете на основата на сметана и сирене вероятно са с високо съдържание на мазнини (както и сол), така че по-редовният избор на доматени или зеленчукови сосове може да има голямо значение

Гответе умно

Избягвайте добавянето на допълнително олио или масло при готвене – опитайте да печете на скара, да готвите на пара. А ако използвате масла, изберете ненаситени като зехтин или слънчогледово олио.

Купувайте постно месо

Избирайте кайма с по-ниско съдържание на мазнини и птиче месо без кожа и винаги отстранявайте видимите мазнини от месото си преди готвене. Там се намира по-голямата част от наситените мазнини.

Внимавайте със закуските

Заменете бисквитите и мъфините с по-здравословни закуски като плодове, обикновени оризови кексчета, препечен хляб с ниско съдържание на мазнини, плодови кексчета или гевреци.

Млечните продукт също носят риск

Избирайте млечни продукти с по-малко мазнини – като нискомаслено мляко, сирене, извара и нискомаслени кисели млека с по-ниско съдържание на захар.

Невероятното авокадо

Авокадото е богато на ненаситени мазнини. Намажете го на препечен хляб, сложете го в сандвич или го намачкайте на вкусен сос.

Атеросклерозата може да започне незабелязано, но хранителните ни избори имат силата да я забавят или ускорят. Замяната на наситените мазнини с ненаситени, умереността и балансираната диета са ключът към по-здраво сърце и по-дълъг живот.