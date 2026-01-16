Зимните месеци носят не само студ и сняг, но и заплаха за сърдечно-съдовата система. Проучвания показват, че рискът от инфаркт и инсулт се удвоява по време на продължителни студени периоди, а хората с хронични сърдечни заболявания изпитват влошаване на симптомите. Разбирането как студеното време влияе на сърцето и кръвоносните съдове е от съществено значение за превенцията на сериозни здравословни инциденти през зимата.

При каква температура студът започва да застрашава сърцето?

Официалната статистика за допълнителни смъртни случаи през зимата във Великобритания показва, че рискът за сърдечно-съдовата система нараства при средна температура под 12°C. Въпреки това, експертите подчертават, че този праг варира в зависимост от географското местоположение и фактори като изолацията на жилището.

Снимка: Canva

Според проучване, финансирано от Британската сърдечна фондация и проведено от учени от “Университета в Бристол” и “Университетския колеж в Лондон”, инфарктите и инсултите са повече от два пъти по-чести по време на студени периоди, продължаващи поне четири дни. Изследователите установяват, че по-важен фактор от абсолютната температура е рязкото понижение спрямо предходните дни.

Особено тревожно е, че ефектите от студения ден или студена вълна върху здравето могат да се наблюдават две седмици или повече след въздействието на ниските температури.

Как студът влияе на кръвоносните съдове и сърцето?

Когато сме изложени на студ, нервната система активира защитни механизми, за да поддържа температурата на тялото и функционирането на жизненоважните органи. Този процес обаче създава допълнително натоварване върху сърдечно-съдовата система.

Стесняване на кръвоносните съдове и повишено кръвно налягане

При ниски температури кръвоносните съдове в кожата, пръстите на ръцете и краката се стесняват (вазоконстрикция), за да се намали загубата на топлина. Това стесняване обаче:

Увеличава налягането в останалата част на кръвообращението.

Принуждава сърцето да работи по-интензивно.

Повишава сърдечната честота и кръвното налягане.

За хора с съществуващи сърдечни заболявания, това допълнително натоварване може да доведе до влошаване на симптомите, особено по време на физическа активност.

Повишен риск от кръвни съсиреци

Студеното време не само стеснява кръвоносните съдове, но и променя свойствата на кръвта. Експертите отбелязват, че кръвта става по-гъста и лепкава, с повишена склонност към образуване на съсиреци, което може да доведе до инфаркт или инсулт.

Снимка: iStock

Кои групи са най-уязвими?

Пациенти със стеснени кръвоносни съдове

Проучване на „Кингс Колидж Лондон“ обяснява защо студът е по-опасен за хората със сърдечни проблеми. Учените са изследвали 42 доброволци с болки в гърдите, голяма част от които са имали стеснения на артериите, кръвоснабдяващи сърцето.

Основни изводи от изследването:

При здравите хора: Вдишването на студен въздух всъщност засилва притока на кръв към сърцето – това е естествена защита на тялото.

При хората със запушени съдове: Студът действа точно обратното – той намалява кръвоснабдяването на сърцето.

Двойна опасност: Ако човек със сърдечни проблеми се натоварва физически (например ходи бързо или рине сняг) на студен въздух, сърцето му получава още по-малко кръв и кислород.

Важен съвет: Учените препоръчват на хората, които страдат от болки в гърдите заради запушени артерии, да избягват тежките физически натоварвания на открито през зимата.

Защита на сърцето при студ: Превантивни мерки

Практични съвети за зимните месеци

За да намалите риска от сърдечни проблеми през зимата, експертите препоръчват:

Поддържайте топлина : Носете топли дрехи на слоеве, включително шапка, шал и ръкавици.

Избягвайте физически усилия на студ : Ако имате сърдечно заболяване, упражнявайте се на закрито.

Останете вкъщи в най-студените дни : Особено ако изпитвате влошаване на симптомите.

Поддържайте здравословни навици целогодишно : Здравословното хранене, физическата активност и отказът от тютюнопушенето не само подобряват дългосрочното сърдечно здраве, но и намаляват риска, който студеното време представлява.

Ако забележите следните симптоми по време на студени периоди, незабавно се консултирайте с лекар:

Гръдна болка или дискомфорт;

Задух или затруднено дишане;

Замаяност или припадък;

Неправилен сърдечен ритъм;

Бъдещи перспективи: Използване на студа за диагностика

Интересно е, че същите изследователи от “Кингс Колидж Лондон” разработват метод за използване на студа като диагностичен инструмент. Техниката включва охлаждане на малък участък кожа до 10°C, което стимулира здравите кръвоносни съдове да се свият.

Този подход може потенциално да открие ранните стадии на увреждане на кръвоносните съдове, например при хора с диабет, при които кръвоносните съдове може да не реагират ефективно поради увреждане от високи нива на кръвна захар.

Снимка: Canva

Разбирането на рисковете за сърцето при студено време е от съществено значение за превенцията на сърдечно-съдови инциденти през зимните месеци. Проучванията ясно показват, че студът създава допълнително натоварване върху сърцето и кръвоносните съдове, като увеличава значително риска от инфаркт и инсулт, особено при хора със съществуващи заболявания.

Поддържането на топлина, избягването на интензивна физическа активност на студ и спазването на здравословни навици са ключови стъпки за защита на сърдечно-съдовата система през зимата. Ако имате сърдечно заболяване или изпитвате симптоми през студените месеци, консултирайте се незабавно с вашия лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—------------------------------------------------------------------