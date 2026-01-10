Когато става дума за сърдечно здраве, вниманието обикновено е насочено към добре познатите „виновници“, висок холестерол, кръвно налягане, наднормено тегло, стрес.

В тази картина обаче често липсва един ключов елемент, а именно магнезият. Макар да е сред най-важните минерали в човешкия организъм, ролята му за сърцето остава подценявана, а дефицитът му често е недиагностициран.

Все повече научни изследвания сочат, че ниските нива на магнезий могат да нарушат електрическата стабилност на сърцето и да повишат риска от сърдечни аритмии, включително предсърдно мъждене, най-често срещаното нарушение на сърдечния ритъм в световен мащаб. Дефицитът на магнезий може да протича без ясни симптоми, докато не се появят сериозни сърдечно-съдови усложнения.

Как магнезият влияе на сърдечния ритъм, кои хора са най-застрашени от недостиг и кога липсата му може да се превърне в реален риск за живота, това са въпросите, на които търсим отговор в следващите редове.

Защо магнезият е жизненоважен за сърдечното здраве

Магнезият и сърдечната функция са неразривно свързани. Според изследване на Националните здравни институти на САЩ, тялото на възрастен човек съдържа около 25 грама магнезий, като 50-60% от него се намира в костите, а останалата част, в меки тъкани и клетки. Този минерал участва в стотици биохимични реакции в организма.

Как магнезият регулира сърдечния ритъм

"Магнезият е ключов електролит в тялото и е необходим за правилния хомеостазис, особено в клетките, които са електрически възбудими - като тези в сърцето", обяснява д-р Кристофър ДеСимоне, сърдечен електрофизиолог и доцент по медицина в отделението по сърдечно-съдова медицина в клиниката Мейо.

Магнезият играе централна роля за здравия сърдечен ритъм, защото участва в транспортирането на други електролити, като калций и калий, в клетките. Всички тези електролити са от съществено значение за нервните сигнали и мускулните контракции при нормалното сърдечно биене.

Какво се случва при дефицит на магнезий

Сърдечни аритмии и магнезий

Според проучване, публикувано в списание Nutrients, дефицитът на магнезий има клинични прояви, включващи тежки мускулни крампи и увеличаване на неравномерните сърдечни ритми, известни като аритмии.

Д-р Кристен Кембъл, клиничен фармацевт и директор на кардиологичната резидентска програма в Университетската болница Дюк в Дърам, Северна Каролина, отбелязва: "Ниските нива на магнезий често се срещат при пациенти с предсърдно мъждене, преждевременни или пропуснати удари и дори сериозни животозастрашаващи аритмии".

Д-р ДеСимоне добавя, че ниските нива на магнезий могат също да изложат пациентите на риск от развитие на опасни ритми в долните камери на сърцето, известни като вентрикули, което може да бъде животозастрашаващо.

Връзката между магнезий и кръвно налягане

В преглед, публикуван през май 2019 г. в Cardiology Research and Practice, изследователите установяват, че ниското ниво на магнезий в кръвта може да увеличи риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания. Освен това прегледът показва, че ниското ниво на магнезий е свързано с предсърдно мъждене (афибрилация), най-често срещаното нарушение на сърдечния ритъм.

Кой е в риск от дефицит на магнезий?

Количеството магнезий в тялото зависи от няколко фактора, като диета и бъбречна функция. С напредване на възрастта, например, усвояването на магнезий намалява. Едно изследване, публикувано в Nutrients, предполага, че основните причини за по-ниските нива на магнезий в по-напреднала възраст включват:

Недостатъчен прием на магнезий с храната;

Намалено усвояване на минерала;

Увеличено отделяне чрез урината.

Състояния и лекарства, които влияят на магнезия

Дефицитът на магнезий може да бъде причинен също от определени състояния, включително:

Алкохолизъм;

Изгаряния, засягащи голяма площ от тялото;

Недохранване;

Храносмилателни нарушения като болест на Крон или улцерозен колит;

Прекомерно уриниране, включително при хора с неконтролиран диабет;

Панкреатит или хронична диария;

Пациентите, които приемат диуретици, също са обект на загриженост. Това включва пациенти, лекувани за високо кръвно налягане или сърдечна недостатъчност. "Когато те имат задържане на течности и се дехидратират агресивно, тези нива могат да паднат до опасно ниски стойности", отбелязва д-р ДеСимоне.

Симптоми на нисък магнезий

Ниските нива на магнезий, когато не се лекуват, могат да доведат до усложнения като сърдечен арест. Трябва да познавате симптомите на дефицит:

Необичайни движения на очите;

Мускулни крампи или слабост;

Умора;

Конвулсии;

Препоръчителни дневни дози магнезий

Според Националните здравни институти, препоръчителната дневна доза (RDA) на магнезий е 420 милиграма (mg) за мъже и 320 mg за жени на 31 години и повече, отбелязва д-р Кембъл.

Тялото използва магнезий за производство на енергия и за разграждане на глюкозата. Магнезият се използва и за синтез на ДНК и РНК.

Хранителни източници на магнезий: Как да получите повече

Експертите съветват хората да получават хранителни вещества предимно от храна, вместо от добавки. Д-р Кембъл препоръчва да се набавя магнезий от:

Най-добри храни, богати на магнезий:

Зелени листни зеленчуци (като спанак);

Пълнозърнести зърнени храни (трици);

Киноа;

Ядки (бадеми, кашу);

Бобови култури;

Соеви продукти като тофу или соево мляко;

Нискомаслена натурална кисело мляко;

Тиквени или чия семена ;

; Черен боб ;

; Авокадо ;

; Банани.

Кога са необходими добавки магнезий?

Въпреки че магнезият може да се намери в хранителни източници, някои хора все още се нуждаят от магнезий от други източници.

"Добавките могат да се препоръчат при хора, които имат ниски нива на магнезий въпреки диетичните промени", отбелязва д-р Кембъл. Тя добавя, че има различни форми на магнезий и всяка се различава по усвояване и толерантност от стомашно-чревния тракт.

"Най-добрите форми са магнезиев цитрат, глюконат или глицинат", казва д-р Кембъл.

Внимание при приема на добавки:

Трябва да се консултирате с Вашия лекар при използване на добавки, за да сте сигурни, че те не пречат на други медикаменти, които приемате, и че не допринасят за друго медицинско състояние.

Твърде много магнезий от храна не представлява опасност, защото бъбреците отделят това, от което тялото няма нужда. Но изключително високи дози магнезий от добавки могат да причинят диария, гадене и стомашни крампи. Екстремни дози магнезий, над 5000 mg дневно, могат да причинят токсичност от магнезий и да бъдат фатални.

Магнезият - тих пазител на сърцето

Магнезият за сърце е далеч повече от просто минерал, той е жизненоважен електролит, който регулира сърдечния ритъм, кръвното налягане и мускулната функция. Дефицитът на магнезий може да доведе до сериозни сърдечни аритмии, включително предсърдно мъждене, и да увеличи риска от сърдечно-съдови заболявания.

За щастие, магнезият е достъпен чрез разнообразна диета, богата на зелени листни зеленчуци, ядки, семена и пълнозърнести храни. При определени здравословни състояния или прием на медикаменти, добавките могат да бъдат необходими, но винаги под медицински надзор.

Ако се интересувате за нивата си на магнезий или имате сърдечно заболяване, консултирайте се с Вашия лекар, за да разберете как да получите максимума от този ценен минерал за вашето сърдечно здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.