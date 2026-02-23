Загубата на зъб е сред най-неблагоприятните прогнози в денталното здраве, а болката остава най-честата причина пациентите да потърсят помощ. Според ендодонтската практика обаче именно болката е индикация за напреднал процес.

Съвременната ендодонтия има ключова роля в предотвратяването както на загубата на зъби, така и на тежките усложнения, когато проблемът бъде открит навреме.

Разговаря ме по темата с д-р Пламена Мурджева, специалист по ендодонтия, която ежедневно работи със сложни и хронични дентални случаи.

Д-р Мурджева завършва дентална медицина в България и насочва професионалното си развитие към ендодонтското лечение, включително работа с дентален микроскоп, прелекуване на коренови канали и управление на усложнения след стари лечения. В практиката си тя прилага съвременни, щадящи методи с фокус върху запазването на зъбите и дългосрочното орално здраве на пациента.

Защо болката е късен симптом при зъбните заболявания?

Болката рядко е първият признак за дентален проблем. Напротив, тя обикновено се появява в късен етап на възпалителния процес.

„Стигнало ли се е до момент на болка, това вече е късен етап,“ обяснява д-р Мурджева. По думите ѝ голяма част от сериозните проблеми могат да бъдат открити и овладени значително по-рано чрез профилактични прегледи.

Най-добрият профилактичен интервал е два пъти годишно, когато се извършва преглед, почистване на зъбен камък и ранно откриване на кариеси. „Ако хванем проблема в зародиш, лечението е бързо, безболезнено и не се стига до усложнения,“ допълва специалистът.

Как се откриват скритите кариеси и вътрешните инфекции?

В много случаи денталните проблеми не са видими с невъоръжено око. Кариес, който пациентът сам забелязва, обикновено вече е напреднал.

„Ако пациент види кариес у дома, това означава, че той вече е доста дълбок,“ посочва д-р Мурджева. В клиничната практика началните кариеси се откриват значително по-рано благодарение на денталното увеличение и диагностичните критерии на специалиста.

Съвременната дентална медицина разполага с нови инструменти, като дентален микроскоп и рентгенова диагностика. Чрез тях се идентифицират хронични, безсимптомни процеси, които понякога се развиват с години. „С една рентгенова снимка можем да видим проблеми, за които пациентът изобщо не подозира,“ подчертава тя.

Кои митове в денталното здраве водят до усложнения?

Една от най-честите причини за влошаване на състоянието е самолечението. В практиката си д-р Мурджева често се сблъсква с пациенти, които разчитат на домашни методи за „лечение на зъбобола”.

„Зъбен проблем не може да бъде решен у дома с бабини рецепти,“ категорична е тя. Поставянето на чесън, синя слива или жабурене с ракия може временно да притъпи симптомите, но при гнойни процеси посещението при стоматолог е задължително.

Други разпространени митове включват миенето на зъби със сода за „избелване“ и жабуренето със зехтин срещу зъбен камък. Содата е силен абразив и уврежда емайла, който не може да бъде напълно възстановен.

Особено рисков е и митът, че кариесите на временните зъби не се лекуват. „Постоянните зъби поникват в кариесогенна среда и това ги прави изключително уязвими,“ обяснява д-р Мурджева, като подчертава значението на ранното лечение в детска възраст.

Какво представлява прелекуването на коренови канали?

Когато старо кореново лечение не е извършено докрай, се налага ендодонтско прелекуване. Процедурата включва премахване на стария пълнеж, повторно прохождане и дезинфекция на каналите, последвано от плътно и хомогенно запълване до върха на корена.

„Когато каналите са добре обработени и зъбът е безсимптомен, организмът сам възстановява костта на мястото на възпалението,“ посочва специалистът, като обяснява процеса на оздравяване след гранулом.

Какви са рисковете при счупени инструменти в кореновия канал?

Едно от неочакваните открития при рентгенова диагностика са остатъци от счупени канални инструменти от стари лечения. Самият метал не е проблемът, рискът идва от необработената част на канала зад него.

„Проблемът не е инструментът, а микроорганизмите, които остават след него,“ уточнява д-р Мурджева. С помощта на дентален микроскоп инструментът може да бъде локализиран и, когато е възможно, отстранен. В други случаи се прилага техника за заобикалянето му, за да се достигне краят на канала, без да се жертва здрава зъбна тъкан.

Редовните профилактични прегледи, ранната диагностика и навременното лечение позволяват проблемите да бъдат овладени още в началните им етапи, когато интервенциите са по-леки и щадящи.

Гледайте целия разговор с д-р Пламена Мурджева пред Ралица Стефанова, за да разберете защо профилактичните прегледи са ключови за запазването на зъбите и как съвременната ендодонтия позволява лечение без страх и излишна болка.