Защо зъбите са чувствителни и какви начини за лечение има

Чувствителността на зъбите, известна още като хиперчуствителност на дентина, причинява зъбна болка в отговор на топлина, студ, въздушен поток или дори леко докосване. Това е често срещан проблем, който засяга около между 10% и 30% от населението, информира авторитетното издание Health.

Много зъбни състояния могат да причинят чувствителност на зъбите, затова е важно да потърсите стоматологична помощ, ако изпитвате този тип болка

Има няколко начина за лечение, които включват и домашни средства, чрез които може да опитате да намалите чувствителността на зъбите, и процедури при специалист.

Чести причини за чувствителност на зъбите

Короната на зъба (частта над венците) има твърда външна обвивка, или емайл. Коренът под венците също има покритие, наречено цимент. Под тези слоеве се намира по-малко плътен материал, перфориран с микроскопични тунели, известни като микротубули.

Снимка: iStock

Когато има увреждане на емайла или цемента, или тежка ерозия на венците, външни фактори преминават през микротубулите и достигат нервите в пулпата (вътрешния слой на зъба) и корена на зъба.

В резултат на това може да изпитвате болка. Всичко, което уврежда емайла или цемента, може да причини чувствителност на зъбите. Честите причини включват:

Кариес: При кариес се образуват дупки или увредени области върху емайла. Това може да изложи дентина (слоят на зъба под емайла), което води до чувствителност и болка в зъбите.

Ерозия на емайла: С течение на времето киселините в храните и напитките могат да разграждат и износват зъбния емайл, причинявайки симптоми.

Абфракция на емайла: Това е увреждане, причинено от физическа или механична сила. Тя може да доведе до видими бразди по зъбите.

Отдръпване на венците: Стареенето, генетиката и напредналото заболяване на венците причиняват т.нар. отдръпване на венците, което излага дентина и корените на зъбите, което води до чувствителност на зъбите.

Зъбна фрактура: Фрактури (счупвания), пукнатини или отчупвания в зъбния емайл също могат да оголват дентина, позволявайки на топлина, студ или други провокатори да достигнат до дентина.

Стоматологични процедури: Нервите в корена на зъбите могат да се възпалят след поставянето на зъбни пломби, коронки или възстановявания. Това състояние трябва да отшуми в рамките на 4-6 седмици.

Снимка: iStock

Неправилно миене на зъбите: Неправилното миене на зъбите може да доведе до отдръпване на венците, което води до чувствителност. Прекалено силно миене, използване на ъгъл от 90 градуса (вместо ъгъл от 45 градуса) или четки за зъби с прекалено големи или прекалено малки влакна допринасят за този проблем.

Продукти за орална хигиена: Някои води за изплакване на устата съдържат съставки, които повишават киселинността, което води до ерозия на емайла. Домашните комплекти за избелване на зъбите и пастите за зъби, съдържащи вредни съставки, също причиняват чувствителност на зъбите.

Кисели храни: Цитрусовите плодове, доматите, газираните напитки и други храни и напитки повишават киселинността в устата, което може да доведе до ерозия на зъбите.

Други фактори, допринасящи за появата на чувствителност

Много фактори могат да допринесат за появата на чувствителност на зъбите и да повишат риска от развитие на този проблем. Те включват стоматологични състояния, както и практики за устна хигиена и здраве.

Заболяване на венците – Когато лекото заболяване на венците, известно като гингивит, прогресира до напреднало заболяване, известно като пародонтит, венците се възпаляват и се отдръпват от зъбите. Това разхлабва връзките, които поддържат зъбите, което може да изложи дентина и корените на зъбите.

Бруксизъм – Той се проявява, когато скърцате или стискате зъбите си прекалено силно. Повтарящото се напрежение и натоварване върху емайла може да доведе до абразия на емайла или износване на емайла. Това повишава риска от чувствителност на зъбите.

Възраст – С напредването на възрастта емайлът променя структурата си и става по-тънък, което повишава риска от кариес, ерозия на емайла и други проблеми. Върху венците също може да се появи отдръпване с възрастта, което прави зъбите да изглеждат по-дълги и да се излагат корените, което води до чувствителност на зъбите.

Натрупване на плака и зъбен камък – Ако не миете зъбите си и не използвате конци за зъби ежедневно, върху зъбите ви се образува плака – лепкав слой от бактерии. С течение на времето тя се превръща в зъбен камък – втвърдено, користоподобно отлагане по линията на венците или по задната част на зъбите. Плаката и зъбният камък причиняват заболявания на венците и повишават риска от кариес.

Сухота в устата – Слюнката предпазва зъбите от натрупване на плака и неутрализира киселинността в устата. Ксеростомията (медицинското наименование на сухотата в устата) или липсата на слюнка повишава риска от кариес, заболявания на венците и други рискови фактори за чувствителност на зъбите. Сухотата е чест страничен ефект от много лекарства и лъчетерапия. Тя е и симптом на синдрома на Сьогрен, автоимунно заболяване, засягащо слюнчените жлези.

Пушене – Наред с другите отрицателни ефекти върху здравето, пушенето или дъвченето на тютюн увеличава риска от кариес, загуба на зъби, заболявания на венците и други стоматологични проблеми, които причиняват чувствителност на зъбите. Пушенето също оцветява зъбите и причинява сухота в устата, което води до натрупване на плака и зъбен камък.

ГЕРБ – Гастроезофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ) причинява постоянна киселина в стомаха, тъй като стомашната киселина се издига по хранопровода. Ако киселината достигне гърлото и устата, тя може да причини ерозия на зъбите, което повишава риска от чувствителност на зъбите.

Лечение на чувствителни зъби

Често срещаните лечения включват както домашни средства, така и процедури в кабинета.

Домашни средства

Вашият зъболекар може да препоръча няколко съвета и продукти, които можете да опитате, за да намалите чувствителността, като например:

Десенсибилизираща паста за зъби: Пастите за зъби като Sensodyne съдържат съставки, които блокират нервната активност в зъбите, както и флуорид, който ги укрепва. С течение на времето използването на тези пасти за зъби помага за намаляване на симптомите.

Вода за уста: Водата за уста, която съдържа флуорид и десенсибилизиращи агенти, може да помогне за укрепване на зъбния емайл и намаляване на чувствителността на зъбите.

Снимка: iStock

Изплакване със солена вода: Гаргарата с разтвор на сол и топла вода облекчава отока и възпалението на венците, като помага при болка.

Зъболекарски процедури

В допълнение към домашните грижи, може да се нуждаете от лечение в кабинета, за да се справите с всички основни причини за чувствителността на зъбите си:

Лечение с флуорид: Зъболекарите прилагат флуориден гел, фасети (предни капаци на зъбите) или други лепила за укрепване на емайла.

Запечатване на дентина: Ако имате открит дентин, зъболекарите прилагат специализирани материали, често смола, за да запечатат микротубулите.

Коренова хирургия: В тежки случаи зъболекарят премахва нерва в корена на зъба, което спира всякакво усещане за болка.

Операция на венците: При тежка рецесия на венците или открит корен на зъба, хирурзите вземат тъкан от друга част на устата и я присаждат в засегнатите области.

Как да предотвратим чувствителността на зъбите

Най-добрият начин да предотвратим чувствителността на зъбите е да практикуваме добра орална хигиена и практики за дентално здраве. Някои от стъпките, които трябва да предприемем, включват:

Мийте зъбите си два пъти дневно: Мийте зъбите си поне два пъти дневно, като използвате правилна техника. Държейки четката си под ъгъл от 45 градуса, правете нежни, кръгови движения по зъбите си, като обхващате всеки зъб. Твърде честото или твърде интензивно миене може да причини чувствителност на зъбите. Можете да изберете четка за зъби, предназначена за чувствителни зъби, като например такава с меки влакна или електрическа четка за зъби със сензор за натиск.

Снимка: Sutterstock

Използвайте конец за зъби ежедневно: Тъй като използването на конец за зъби е единственият начин за премахване на храна и плака между зъбите, трябва да го използвате поне веднъж дневно.

Редовно посещавайте зъболекар: Прегледите и почистването на зъбите позволяват на зъболекарите да идентифицират потенциални причини за зъбобол и да премахнат зъбен камък. Стремете се да правите рутинни прегледи на всеки шест месеца.

Поддържайте хидратация: Пиенето на вода помага за предотвратяване на сухота в устата, възстановяване на киселинния баланс и подпомага слюнката при отстраняването на хранителни остатъци и бактерии.

Избягвайте тютюнопушенето: Избягването на тютюнопушенето намалява риска от заболявания на венците, кариес, сухота в устата и други фактори, допринасящи за чувствителността на зъбите.

Ограничете сладките и киселинните напитки: Газираните напитки, соковете (особено цитрусовите), чаят, кафето и сладките напитки могат да повишат киселинността в устата и да допринесат за образуването на плака и зъбен камък.