Специален гост е д-р Антонела Сантуционе Чадаха, световно признат невроучен и лекар, специализирана в неврологични и психиатрични заболявания. Тя е основател и CEO на „Women’s Brain Project“ – водеща международна организация, която обединява наука, иновации, грижа за човешкия мозък и психично здраве.

Как да се грижим за мозъка си, така че да имаме ясна мисъл, концентрация и емоционален баланс през целия живот?

„Всички системи, функции и решения в човешкия организъм се преплитат около централната ос на мозъчната регулация, а стилът на живот се оказва най-мощният модулатор на тази динамика“, заявява в интервю пред д-р Неделя Щонова д-р Антонела Чадаха.

„Ако ви кажа, че трябва да ограничите употребата на алкохол или поне прекомерната му консумация, то е защото те са доказан рисков фактор за деменция. Наднорменото тегло също е модифицируем рисков фактор. Но не всичко е биология. Социалната свързаност е абсолютно съществена. Взаимодействието с другите не е просто приятно допълнение, а ключов двигател на здравословното стареене“, казва невроученият.

Не бива да подценяваме и депресията. Един човек, който потъва в нея, постепенно отслабва своите защитни механизми. Социалната изолация и депресията често вървят ръка за ръка. На науката е известно, че жените съставляват близо 80% от хората с депресия. Именно те са и много по-застрашени от развитие на Алцхаймерова болест.

Кои за рисковите фактори за деменция?

„Друг важен превантивен фактор е слухът. Пазете слуховата система. При излагане на силен шум, висока музика, или при първи признаци на намалена слухова острота – реагирайте. Дори загубата на зрение е доказан рисков фактор за деменция“, акцентира изтъкнатият учен.

И допълва: „Нивата на холестерола също имат значение – нови метаанализи показват, че жените с по-висок LDL холестерол в средна възраст имат по-висок риск от деменция, в сравнение с мъжете“.

„Мозъкът е най-ранимият и най-прекрасен орган, който имаме. Той е нашият най-фин инструмент – невидимата лаборатория на съзнанието. И затова трябва да го пазим внимателно, с дълбоко разбиране и уважение. А как го пазим? Чрез образование. Чрез информираност и осъзнати действия. Трябва да въоръжим хората със знание и с малки, реални практики, които могат да приложат веднага“, казва д-р Антонела Чадаха.

Кои са те? Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

