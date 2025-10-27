„Наблюдаваме един тежък социален и етичен разпад в целия свят“, коментира българо-американският психолог доц. д-р Елена Мустакова.

Според нея стабилизирането на човешката психика включва забавяне на вътрешното темпо, овладяване на натрапливото „мозъчно въртене“, центриране и активно осмисляне на жизнения опит. Не по-малко важно е да се вслушваме в желанията на душата и сърцето си.

Как да успокоим съзнанието си?

Доц. Мустакова споделя, че е добре да започваме сутрините си с време за тишина, молитва, медитация и центриране. Така се постига регулиране на нестихващия поток от постоянна информация.

Ако в рамките на деня усетим, че мислите в главата ни започват да се надпреварват, психологът ни съветва да се обърнем към дихателните упражнения – дълбоки вдишвания (през носа) и дълги издишвания (през устата), като издишването е малко по-дълго от вдишването.

„Осъзнаването означава да разберем, че ние сме една единна система от душа и тяло; от психика и дух, и че тази система работи добре в своя синхрон, в своята цялост, в своята интегралност“, споделя доц. Елена Мустакова.

Как вътрешните конфликти се отразяват на връзката ни със света?

Хората често смятат, че определен фактор ги кара да боледуват, а в действителност те се намират във вътрешен конфликт със себе си, който остава неосъзнат и потиснат.

„Загубили сме ценността съзерцателност, която ни позволява да се обърнем и да съзерцаваме вътрешното си пространство“, смята специалистът.

Според нея много случаи на терминални заболявания са всъщност моментът в живота на пациента, който бележи настъпването на „голямото събуждане“ и осмисляне.

Гледайте видеото, за да разберете какво още сподели доц. Елена Мустакова пред д-р Неделя Щонова.