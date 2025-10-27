Аакад. Лъчезар Трайков, водещ български експерт в областта на невродегенеративните заболявания, обяснява можем ли да се предпазим от болестта на Алцхаймер?

Кои фактори ускоряват най-много мозъчното стареене?

Съдовите рискови фактори като повишено артериално налягане, повишен холестерол, наличие на наднормено тегло и захарен диабет увеличават шанса за развитие на болестта на Алцхаймер. Заболяването може да се развива между 15 и 20 години, а засегнатият да няма никакви клинични симптоми.

„Депресията в късна възраст, особено първият голям депресивен епизод, който се е появил след 60-годишна възраст, е изключителен рисков фактор за развитие на болестта на Алцхаймер и Паркинсон“, заявява акад. Лъчезар Трайков.

„Последните проучвания, тези които сега излязоха, преди 3-4 години, говорят че и тревожността – тревожният тип, или т.нар. генерализирана тревожност също е рисков фактор за Алцхаймерова болест“, допълва той.

Положителните емоции, за разлика от негативните, оказват благоприятно влияние върху мозъчното здраве. „Общуването със съседи, с които имаш неприятни отношения, е рисков фактор за развитие на дегенеративно заболяване като Алцхаймеровата болест“, коментира специалистът.

Как се открива болестта на Алцхаймер?

„Депресията е нещо, което много бързо може да стане сериозен проблем и да привлече вниманието и на близките, и на медицинските специалисти“, казва акад. Трайков. Докато тревожността много по-често изглежда като състояние, към което човек е способен да се адаптира.

„Когато тревожността опира до медицинския термин „генерализирана тревожност“, която е в по-изразена степен, с по-голяма продължителност и започва да пречи на нашето нормално съществуване и когато сме на възраст над 60 години, това не бива да избягва от погледа на медицинските специалисти“, споделя неврологът.

Промените в настроението, дори и леките, не трябва да бъдат умаловажавани. По-бързата уморяемост, неувереността, натрапливото проверяване за допуснати грешки също са симптоми, които трябва да бъдат проверени. Забравянето след 60-годишна възраст също е симптом, който не трябва да бъде пренебрегван.

Най-добрият начин за установяване на болестта на Алцхаймер е чрез скрининг, който е достъпен в голяма част от окръжните градове и университетските болници. При откриване на отклонения се прилагат невроизобразителни методи като компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс. Известни са и определени биомаркери, които показват дали човекът е рисков за развитие на болестта на Алцхаймер.

